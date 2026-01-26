26 de enero de 2026
{}
Vendimia: arrancó la venta de entradas para turistas y hay expectativas por la Repetición

Turistas nacionales y extranjeros ya pueden comprar sus entradas para la Fiesta de la Vendimia. El ritmo de venta es positivo y aún hay localidades.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia comenzó formalmente. Bajo el título 90 cosechas de una misma cepa, la máxima celebración puso a disposición las entradas para turistas nacionales y extranjeros. Según informaron las autoridades, el proceso de venta a través de la plataforma Entrada Web se desarrolla con fluidez. Aún hay localidades disponibles.

Fiesta de la Vendimia: el fenómeno de la "Segunda Noche"

Un dato llamativo de esta edición es el marcado interés de los turistas por la Segunda Noche (domingo 8 de marzo). A diferencia de otros años, se observa una mayor cantidad de sectores agotados para la repetición que para el Acto Central.

Entre ellos figuran agotados: Malbec 2 y 3; Tempranillo 2, 3, 4 y 5.

entradas agotadas vendimia

Este fenómeno se atribuye a dos factores clave:

  • Costo: los valores para el domingo son notablemente más económicos que para el Acto Central.

  • Propuesta artística: además de la repetición del espectáculo dirigido por Pablo Perri, la noche contará con el show de una figura musical nacional de renombre, cuyo nombre será revelado por el Ministerio de Cultura en las próximas horas.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, señaló que la venta "arrancó a buen ritmo", aunque aclaró que todavía hay disponibilidad tanto para el Acto Central como para la Repetición, incluso en sectores de alta demanda como el sector Malbec.

entradas disponibles

Entradas para turistas vs mendocinos

El cronograma de venta y los valores varían según la procedencia del espectador y la fecha:

Turistas (nacionales y extranjeros):

  • Plazo: venta habilitada hasta el lunes 2 de febrero.

  • Límite: hasta 4 entradas por persona.

  • Precios Acto Central: desde $45.000 (Bonarda/Chardonnay) hasta $70.000 (Malbec).

  • Precios Repetición: desde $39.000 hasta $56.000.

Público mendocino:

  • Plazo: la venta comenzará el jueves 12 de febrero y se extenderá hasta el 8 de marzo.

  • Límite: hasta 4 entradas por persona.

  • Precios Acto Central: desde $14.000 (Bonarda) hasta $42.000 (Malbec).

  • Precios Repetición: desde $11.000 hasta $28.000.

Un dato para tener en cuenta es que todas las entradas deben canjearse por el ticket físico a partir del lunes 3 de marzo en los puntos que se informarán próximamente.

La edición 2026 promete ser histórica al celebrar las 90 cosechas de la fiesta, culminando el sábado 7 con la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

