Vendimia: arrancó la venta de entradas para turistas y hay expectativas por la Repetición.

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia comenzó formalmente. Bajo el título 90 cosechas de una misma cepa, la máxima celebración puso a disposición las entradas para turistas nacionales y extranjeros. Según informaron las autoridades, el proceso de venta a través de la plataforma Entrada Web se desarrolla con fluidez. Aún hay localidades disponibles.
Fiesta de la Vendimia: el fenómeno de la "Segunda Noche"
Un dato llamativo de esta edición es el marcado interés de los turistas por la Segunda Noche (domingo 8 de marzo). A diferencia de otros años, se observa una mayor cantidad de sectores agotados para la repetición que para el Acto Central.
Entre ellos figuran agotados: Malbec 2 y 3; Tempranillo 2, 3, 4 y 5.
Este fenómeno se atribuye a dos factores clave:
Costo: los valores para el domingo son notablemente más económicos que para el Acto Central.
Propuesta artística: además de la repetición del espectáculo dirigido por Pablo Perri, la noche contará con el show de una figura musical nacional de renombre, cuyo nombre será revelado por el Ministerio de Cultura en las próximas horas.