Vendimia 2026: cuánto salen las entradas y cuándo se podrán adquirir

La Fiesta de la Vendimia que se acerca no será una más. La celebración cumple 90 años y será especial . El Gobierno de Mendoza anunció los valores de las entradas y cuándo se podrán adquirir.

El Teatro Griego Frank Romero Day albergará la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa” , bajo la dirección general de Pablo Perri . El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo , noche en la que también será la elección y coronación de la nueva soberana nacional . En tanto que la segunda noche, el domingo 8 de marzo , luego del espectáculo artístico, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.

Cuenta regresiva Fiesta de la Vendimia: comenzó la confección del vestuario para una edición histórica

Este jueves a las 21.00 San Rafael revive la tradición con la Pisada de la Uva

Desde el próximo sábado 24 de enero estará habilitada la compra de entradas para público nacional y extranjero . Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona , mientras que el jueves 12 de febrero comenzará la venta para mendocinos . Los tickets se podrán adquirir exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar .

Podrán adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive. Los valores del Acto Central serán:

Sector Malbec: $42.000,

$42.000, Cabernet Sauvignon: $28.000,

$28.000, Chardonnay: $21.000,

$21.000, Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000,

2, 3 y 4: $35.000, Tempranillo 1 y 5: $28.000,

1 y 5: $28.000, Bonarda: $14.000.

A su vez, los precios de las entradas para la Repetición serán:

Malbec: $28.000,

$28.000, Cabernet Sauvignon: $21.000,

$21.000, Chardonnay: $14.000,

$14.000, Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000,

2, 3 y 4: $28.000, Tempranillo 1 y 5: $21.000,

1 y 5: $21.000, Bonarda: $11.000.

Como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. Próximamente, anunciarán la metodología para acceder a los tickets.

Vendimia 2026: valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales

Los precios del Acto Central para público que no sea mendocino serán:

Sector Malbec: $70.000,

$70.000, Cabernet Sauvignon: $50.000,

$50.000, Chardonnay: $45.000,

$45.000, Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000,

2, 3 y 4: $63.000, Tempranillo 1 y 5: $50.000,

1 y 5: $50.000, Bonarda: $45.000.

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:

Sector Malbec: $56.000,

$56.000, Cabernet Sauvignon: $42.000,

$42.000, Chardonnay: $39.000,

$39.000, Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000,

2, 3 y 4: $49.000, Tempranillo 1 y 5: $42.000,

1 y 5: $42.000, Bonarda: $39.000.

Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Cerca de la fecha informarán los puntos de canje.