Vendimia 2026: cuánto salen las entradas y cuándo se podrán adquirir

La Fiesta de la Vendimia que se acerca no será una más. La celebración cumple 90 años y será especial. El Gobierno de Mendoza anunció los valores de las entradas y cuándo se podrán adquirir.
El Teatro Griego Frank Romero Day albergará la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo, noche en la que también será la elección y coronación de la nueva soberana nacional. En tanto que la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.
Desde el próximo sábado 24 de enero estará habilitada la compra de entradas para público nacional y extranjero. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona, mientras que el jueves 12 de febrero comenzará la venta para mendocinos. Los tickets se podrán adquirir exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.
Podrán adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive. Los valores del Acto Central serán:
A su vez, los precios de las entradas para la Repetición serán:
Como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. Próximamente, anunciarán la metodología para acceder a los tickets.
Los precios del Acto Central para público que no sea mendocino serán:
En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:
Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Cerca de la fecha informarán los puntos de canje.