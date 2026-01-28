El cielo de San Rafael se iluminó con un histórico espectáculo de drones

Cientos de equipos se elevaron en el cielo sanrafaelino formando imágenes como la Virgen de la Carrodilla, un racimo de uvas y hasta el nombre de la fiesta ante la atónita mirada de los asistentes a un Chacho Santa Cruz colmado.

Raquel Gorospe , una de las integrantes del equipo de Iluxman, contó que “es un orgullo poder brindar este hermoso espectáculo. Todo salió perfecto y desde la plataforma pudimos escuchar la reacción del público”.

Con todas las medidas de seguridad se pudo desarrollar una presentación histórica en nuestro departamento y para la región.

“Tenemos un equipo con ingenieros, técnicos, pilotos, animadores, la parte artística, logística… somos muchos trabajando para que esto, estando en cada detalle para que salga perfecto”, indicó.

La animación se trabaja varios días antes para coordinar espacios, tiempos, ensayos, clima entre otros. “Por suerte salió todo perfecto y los asistentes a la fiesta lo pudieron disfrutar”, cerró.