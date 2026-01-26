26 de enero de 2026
{}
El Tetratlón de San Rafael volvió a brillar en El Nihuil

La prueba aniversario reunió a más de 120 competidores entre individuales y postas, consolidando al Tetratlón como un clásico del verano mendocino.

El Tetratlón tuvo grandes competidores.

El Tetratlón tuvo grandes competidores.

El Tetratlón de San Rafael volvió a escribir una página dorada de su historia en una edición especial que celebró 30 años de una de las competencias más exigentes y emblemáticas del deporte mendocino. En el escenario natural de El Nihuil, entre el Peñón del Atuel, el viento, el sol y los desniveles del terreno, el Tetra volvió a exigir al máximo cuerpo y mente de cada atleta. Matías Pérez volvió a ser el gran protagonista.

El histórico competidor se quedó con el triunfo general individual y alcanzó su duodécima victoria personal en el Tetra, consolidándose como el máximo campeón de la prueba. Detrás suyo finalizaron Nicolás Malano en el segundo lugar y Mariano Casado en la tercera posición, mientras que Fernando Mayo completó el cuarteto de punta en una carrera durísima.

Matías Pérez volvió a quedarse con el Tetratlón de San Rafael y agrandó su leyenda.
Juan Ruti, organizador del Tetratlón de San Rafael
Juan Ruti, organizador del tetratlón.

Juan Ruti, organizador del tetratlón.

El organizador del tradicional evento Juan Ruti comentó sobre la prueba en el sur provincial: "Todos los eneros, elegimos este lugar fantástico para organizar esta carrera que creció y este año no sorprendió de una manera notable con la cantidad de inscriptos, 72 individuales casi 50 postas, una cosa tremenda y en un contexto raro del país los corredores respondieron".

Ruti agregó además: "Esto lo podemos hacer porque se conjugan sponsor, gente que colabora, los auspiciantes y el equipo tremendo que tengo de trabajo y que hoy en día me permite disfrutar de la carrera, mirarla y acompañar a los participantes".

Todos los ganadores del Tetratlón de San Rafael

Modalidad Individual

General

  • Matías Pérez — 2:17:12

Varones A (18 a 29 años)

  • Mariano Casado — 2:22:41

Varones B (30 a 39 años)

  • Matías Pérez — 2:17:12

Varones C (40 a 49 años)

  • Mauricio Ariel Luna — 2:34:25

Varones D (50 a 59 años)

  • Fernando Mallo — 2:27:20

Varones E (60 años y más)

  • Andrés Ortega — 2:05:28

Juvenil

  • Martino Orlando — 2:35:06

Damas A

  • Mónica Rugoso — 2:56:16

Damas B

  • Amira Fortunato — 3:12:43

Damas Promocional

  • María Valentina Scalise — 2:54:09

Menores F

  • Paulina Rosato — 2:52:32

Modalidad Postas

Ganador General

  • El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VA (hasta 140 años)

  • El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VB (hasta 199 años)

  • Tío Fénix — 3:08:06

Posta Mixto

  • Tresmotorsport & Lifestylegym24 — 3:35:45

Posta VC (más de 200 años)

  • El Más Grande — 3:40:08

Posta Juveniles (hasta 68 años)

  • Los Picantines — 1:58:54

Posta Menores (hasta 50 años)

  • Vector Velocidad — 1:33:10

