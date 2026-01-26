El Tetratlón de San Rafael volvió a brillar en El Nihuil

El histórico competidor se quedó con el triunfo general individual y alcanzó su duodécima victoria personal en el Tetra, consolidándose como el máximo campeón de la prueba. Detrás suyo finalizaron Nicolás Malano en el segundo lugar y Mariano Casado en la tercera posición, mientras que Fernando Mayo completó el cuarteto de punta en una carrera durísima.
El organizador del tradicional evento Juan Ruti comentó sobre la prueba en el sur provincial: "Todos los eneros, elegimos este lugar fantástico para organizar esta carrera que creció y este año no sorprendió de una manera notable con la cantidad de inscriptos, 72 individuales casi 50 postas, una cosa tremenda y en un contexto raro del país los corredores respondieron".
Ruti agregó además: "Esto lo podemos hacer porque se conjugan sponsor, gente que colabora, los auspiciantes y el equipo tremendo que tengo de trabajo y que hoy en día me permite disfrutar de la carrera, mirarla y acompañar a los participantes".
Juan Ruti y el balance del Tetratlón de San Rafael en su edición 30
