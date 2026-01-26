26 de enero de 2026
Sitio Andino
Fórmula 1 – Test 2026

Franco Colapinto: una de cal y otra de arena en Barcelona

Tras detenerse en plena pista, Franco Colapinto continuó con los test en Barcelona y registró tiempos alentadores en su adaptación al nuevo monoplaza.

Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los ensayos privados de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando el nuevo Alpine A526 se le detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró volver por sus propios medios a boxes y continuó con el programa de pruebas sin mayores complicaciones.

Una de cal para Franco Colapinto abordo de su Alpine A526

El episodio se dio en el marco de los primeros test bajo el reglamento técnico 2026 y convirtió a la escudería francesa en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista con la nueva normativa. Desde el equipo aclararon que se trató de un inconveniente menor, algo habitual en estas jornadas iniciales de desarrollo, y remarcaron que situaciones similares afectaron a otros pilotos durante la misma sesión. No hubo problemas de fiabilidad del motor. El coche simplemente se paró, lo que es "habitual" durante la pretemporada según el equipo galo.

Lejos de condicionar su trabajo, Colapinto pudo seguir girando y completar una tanda progresiva que dejó sensaciones positivas. El piloto albiceleste fue bajando de manera constante sus registros a lo largo del día, adaptándose al nuevo auto y al contexto técnico inédito que propone la categoría.

Una de arena para Franco Colapinto abordo de su Alpine A526

Durante la jornada, el argentino marcó una evolución clara en sus vueltas rápidas. Tras completar los 28 giros, su mejor registro fue de 1.21.348, siendo P3 de los 7 autos en pista. Los registros reflejan una adaptación progresiva al A526, en un ensayo que no busca tiempos finales sino recopilación de datos, validación de sistemas y comportamiento general del monoplaza. En ese sentido, el test fue considerado positivo puertas adentro pese al contratiempo inicial y por la tarde sale nuevamente Franco a pista.

La sesión en Barcelona forma parte de una batería de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni tiempos homologados, y sirve como primer contacto real con los autos diseñados bajo el profundo cambio reglamentario que debutará en la temporada 2026. En Alpine tomaron el episodio con calma y lo encuadraron dentro de un proceso lógico de desarrollo.

Para Colapinto, cada kilómetro suma, ya que el argentino continúa ganando experiencia, afianzándose en su rol dentro del proyecto y acumulando información clave de cara a los próximos ensayos y al inicio formal del calendario.

