Franco Colapinto y Alpine 2026: el argentino fue protagonista del nuevo look del equipo

Franco Colapinto se mete de lleno en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mientras Alpine ajusta los últimos detalles antes de poner en pista su nuevo monoplaza, el piloto argentino fue protagonista del lanzamiento oficial de la indumentaria que la escudería utilizará durante todo el año, consolidándose como una de las figuras visibles del equipo.
El piloto argentino participó junto a Pierre Gasly de la campaña oficial que Alpine difundió en sus redes sociales para presentar su nueva vestimenta. Con el mensaje “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, el equipo dejó en claro que cada paso forma parte de un proyecto integral rumbo al inicio del calendario.
La nueva indumentaria marca un cambio estético respecto a 2025. El azul vuelve a ser el color predominante, mientras que el rosa, que había tenido fuerte protagonismo la temporada pasada, queda relegado a un segundo plano. El rediseño apunta a recuperar la identidad clásica de la escudería francesa en una etapa de transición y crecimiento.
Tanto pilotos como integrantes del staff lucirán estas chombas y remeras durante todo el calendario, en circuitos, viajes y compromisos oficiales.
Expectativa máxima antes de la presentación del auto
Días antes del lanzamiento, Colapinto ya había mostrado su entusiasmo al regresar a la fábrica de Enstone. En un mensaje difundido por el equipo, expresó: “Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor”, destacando el clima de trabajo que se vive puertas adentro.
El argentino también adelantó una agenda intensa, con sesiones de simulador, ajustes de butaca y actividades de marketing, mientras se acerca uno de los momentos más esperados del año.