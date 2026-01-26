Alan Velasco, dos meses fuera de la canchas: cómo afecta a Boca Juniors

El panorama del Club Atlético Boca Juniors vuelve a complicarse por las lesiones, tras confirmarse el diagnóstico que deja a Alan Velasco fuera de las canchas durante al menos dos meses. El club informó que el futbolista de 23 años “sufrió una distensión Grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”, forzando así un nuevo proceso de rehabilitación.

Esta baja representa un desafío considerable tanto para el equipo como para Claudio Úbeda , quien había recuperado a Velasco como titular a comienzos de este año, reincorporándolo en partidos clave como el amistoso ante Olimpia de Paraguay, donde llegó a participar en el empate parcial de Boca Juniors .

El episodio se agravó durante el reciente encuentro frente a Riestra en la Bombonera, cuando Velasco debió ser reemplazado en el segundo tiempo debido a una serie de infracciones fuertes de los jugadores rivales, lo que derivó en la lesión tras una entrada de Miguel Barbieri . Según indicaron los periodistas partidarios del club, Velasco afrontará un proceso de al menos dos meses de recuperación , lo que trastoca no solo la planificación de Úbeda sino también las alternativas para el esquema ofensivo.

La seguidilla de lesiones en el plantel de Boca se vuelve más notoria si se considera que, además de Velasco, todos los delanteros centro se encontraban fuera por problemas físicos, aunque Edinson Cavani retornó a los entrenamientos grupales este lunes. A esto se sumó la molestia de Lucas Janson durante el partido, agravando la situación. Además, el propio Úbeda reconoció en conferencia de prensa que Rodrigo Battaglia deberá operarse.

El tuit oficial del Club Atlético Boca Juniors respecto a la lesión de Alan Velasco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2015858517094158843&partner=&hide_thread=false #ParteMédicoEl jugador Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/L7bUEjREhn — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 26, 2026

“Lo de Rodrigo (Battaglia) es quirúrgico, así que sabemos que es una baja importante no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente sino también por su personalidad y su forma de ser dentro del grupo, ayuda muchísimo y eso lo vamos a sentir”.

En cuanto a la reestructuración ofensiva, por las ausencias por lesión de Merentiel, Cavani y Milton Giménez, Úbeda aseguró: “Tenemos un plantel competitivo entendiendo que tenemos jugadores en esa posición que están lesionados, obviamente que las posibilidades de elección se reducen, pero nosotros sabemos con el plantel que contamos”.

Las bajas con las que cuenta Claudio Úbeda

Sobre Lucas Janson indicó: “Es un jugador 100% profesional. Durante todo este tiempo que no jugó y que muchas veces no concentró siempre fue el primero en entrenar, nunca se quejó de nada, siempre fue positivo y ayudó desde el lugar que él intentaba hacerlo. Por eso tuvo su oportunidad hoy de poder entrar. Salió con una molestia en la pantorrilla”. Y agregó: “El recambio por Iker (Zufiaurre) fue por una cuestión también de la molestia y de poner un jugador más fresco que pueda darle más pelea a los centrales rivales. De a poco nosotros empezamos a darle posibilidades a los chicos que vienen mostrando aptitudes en la reserva”.

Las opciones que baraja Úbeda para el próximo compromiso contra Estudiantes incluyen a Brian Aguirre, quien ya intervino en la reciente fecha. Sin embargo, su continuidad está en suspenso, ya que podría pasar al club platense si prospera la negociación vinculada a Santiago Ascacíbar; de concretarse esta transferencia, Aguirre no estaría disponible para el técnico de Boca.

Otro nombre considerado es el de Kevin Zenón, mediocampista de 24 años. Aunque tuvo presencia como titular en el primer once inicial de Úbeda en la temporada 2026 y rechazó propuestas para lograr regularidad en Boca, por el momento parte en desventaja respecto a otras alternativas. A este panorama se suma la ausencia prolongada del chileno Carlos Palacios, afectado por una sinovitis.