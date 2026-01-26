Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra cerrado este lunes 26 de enero , según informaron desde la Coordinación Argentina .

La medida rige desde est e domingo por la noche debido a las intensas lluvias que ocasionaron desprendimientos de material sobre la calzada.

Atención Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

¡Atención viajeros! Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

A primeras horas de este lunes se encuentran aparcados en Uspallata unos 300 vehículos y 20 ómnibus de pasajeros . Además, advirtieron que de continuar llegando vehículos se los llevará a sector de playa Nro 3 de YPF.

El pronóstico para la alta montaña este lunes indica aumento de la nubosidad a partir de la tarde con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas .

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 8.07.47 AM El Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado desde la noche de este domingo.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.