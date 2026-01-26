26 de enero de 2026
{}
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores.&nbsp;

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

A primeras horas de este lunes se encuentran aparcados en Uspallata unos 300 vehículos y 20 ómnibus de pasajeros. Además, advirtieron que de continuar llegando vehículos se los llevará a sector de playa Nro 3 de YPF.

El pronóstico para la alta montaña este lunes indica aumento de la nubosidad a partir de la tarde con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 6° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado desde la noche de este domingo.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado desde la noche de este domingo.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

