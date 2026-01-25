Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

Corte total del Paso Internacional Los Libertadores Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 22 hs de este domingo 25 de enero y no hay fecha de apertura.

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

Recomendaciones Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.