25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores se cerró este domingo 25 de enero desde las 22 hs, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las intensas lluvias que registran desprendimientos de material sobre la calzada. Qué recomendaciones tener en cuenta.

Corte total del Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 22 hs de este domingo 25 de enero y no hay fecha de apertura.

Lee además
Vuelco en el paso a Chile: Intervino Gendarmería Nacional y el test de alcoholemia dio negativo.
Circular con precaución

Un conductor se quedó dormido en el Paso a Chile y volcó: viajaba con su familia
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.

Temas
Seguí leyendo

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 24 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 23 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 21 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Vuelco en el paso a Chile: Intervino Gendarmería Nacional y el test de alcoholemia dio negativo.
Circular con precaución

Un conductor se quedó dormido en el Paso a Chile y volcó: viajaba con su familia