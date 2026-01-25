Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.

El Paso Internacional Los Libertadores se cerró este domingo 25 de enero desde las 22 hs, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las intensas lluvias que registran desprendimientos de material sobre la calzada. Qué recomendaciones tener en cuenta.
Corte total del Paso Internacional Los Libertadores
Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 22 hs de este domingo 25 de enero y no hay fecha de apertura.
Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.
El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.