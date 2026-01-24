24 de enero de 2026
Sitio Andino
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

El hombre ingresaba a Chile junto a unos amigos, pero fue arrestado por Carabineros al no declarar el dinero en efectivo que transportaba. Quedó imputado por contrabando de dólares.

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Foto: gentileza
Un hombre con domicilio en Mendoza fue detenido en el Paso Internacional Los Libertadores cuando ingresaba a Chile, luego de que Carabineros descubriera que ocultaba más de 20 mil dólares que no había declarado y cuya tenencia incluso negó durante el control. Por el delito de contrabando de divisas, en un monto superior al permitido, quedó imputado y deberá permanecer en el país trasandino mientras dure la investigación.

Ingresaba a Chile y quedó arrestado por contrabando de dólares

Según medios chilenos y de acuerdo con lo confirmado por el Ministerio Público Fiscal, el acusado ingresaba a Chile junto a unos amigos a bordo de un automóvil cuando, al llegar al complejo Los Libertadores, debieron someterse al control fronterizo. En ese momento, al hombre oriundo de Mendoza se le preguntó si transportaba algún elemento sin declarar, a lo que respondió que no.

Sin embargo, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas hallaron en su poder dinero extranjero no declarado. Se trataba de 22.500 dólares, equivalentes a 19.624.950 pesos chilenos, cifra que superaba el límite permitido de 10 mil dólares y que infringía la ordenanza aduanera vigente.

24 enero - Contrabando - Dólares (1)
Deberá permanecer en Chile 3 meses hasta terminar la investigación.

Deberá permanecer en Chile 3 meses hasta terminar la investigación.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido por personal de Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde quedó formalmente imputado por el delito de contrabando de dinero.

Como medidas adicionales, la justicia chilena ordenó el arraigo nacional -por lo que no podrá salir del país- y la obligación de firmar mensualmente en una dependencia de la PDI durante los tres meses que se extenderá la investigación.

