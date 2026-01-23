Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026.

La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1 .

La extravagante presentación a la que tuvo acceso NA se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly , del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul , que son los colores de sus principales sponsors.

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

Con este nuevo modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025 que tuvo, donde finalizó última en el campeonato de constructores con solo 22 puntos.

Colapinto fue protagonista del nuevo look del equipo

El piloto argentino participó junto a Pierre Gasly de la campaña oficial que Alpine difundió en sus redes sociales para presentar su nueva vestimenta. Con el mensaje “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, el equipo dejó en claro que cada paso forma parte de un proyecto integral rumbo al inicio del calendario.

La nueva indumentaria marca un cambio estético respecto a 2025. El azul vuelve a ser el color predominante, mientras que el rosa, que había tenido fuerte protagonismo la temporada pasada, queda relegado a un segundo plano. El rediseño apunta a recuperar la identidad clásica de la escudería francesa en una etapa de transición y crecimiento.