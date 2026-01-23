23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Imperdible

Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026

La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrá Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly.

Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026.

Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026.

La extravagante presentación a la que tuvo acceso NA se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.

Lee además
Franco Colapinto sumó kilómetros.
automovilismo

Video: Franco Colapinto volvió a girar en la Fórmula 1 con su Alpine 2026
Franco Colapinto y Pierre Gasly presentaron la nueva indumentaria de Alpine para la temporada 2026.
automovilismo

Franco Colapinto y Alpine 2026: el argentino fue protagonista del nuevo look del equipo

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.

2026_01_IMG_8421 (1)

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

Con este nuevo modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025 que tuvo, donde finalizó última en el campeonato de constructores con solo 22 puntos.

Colapinto fue protagonista del nuevo look del equipo

El piloto argentino participó junto a Pierre Gasly de la campaña oficial que Alpine difundió en sus redes sociales para presentar su nueva vestimenta. Con el mensaje “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, el equipo dejó en claro que cada paso forma parte de un proyecto integral rumbo al inicio del calendario.

La nueva indumentaria marca un cambio estético respecto a 2025. El azul vuelve a ser el color predominante, mientras que el rosa, que había tenido fuerte protagonismo la temporada pasada, queda relegado a un segundo plano. El rediseño apunta a recuperar la identidad clásica de la escudería francesa en una etapa de transición y crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Colapinto debutará en la F1

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo

Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

Franco Colapinto puso primera en Alpine: simulador, presentación y el calendario completo de la pretemporada

Se encarece el fútbol: cuánto costarán las entradas populares en el Torneo Apertura 2026

Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán por el Apertura: hora y dónde verlo

Debut sólido para Gimnasia, que ganó en Santiago en su vuelta a Primera ante Central Córdoba por 1 a 0

Denuncian por abuso sexual a otro ex jugador de Boca Juniors

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra quiere ganar.
juega el Azul

Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán por el Apertura: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

ATM comunica todo lo que hay que saber para evitar deudas.
Atentos, contribuyentes

Administración Tributaria Mendoza: cuándo vence el Impuesto Inmobiliario 2026

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.
Histórico

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

El diputado nacional repudió la difusión de un documento con acusaciones contra Sol Indiveri.
"Publicación falsa y cobarde"

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento. video
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores