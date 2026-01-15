15 de enero de 2026
Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

La escudería francesa Alpine, donde está el argentino Franco Colapinto, avanza en su renovación deportiva con la salida de Jack Doohan. Mirá qué pasó.

Franco Colapinto continúa siendo una pieza central del proyecto 2026 de Alpine, en medio de una profunda reestructuración interna. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

Alpine atraviesa una etapa de reorganización deportiva y técnica con la mirada puesta en 2026, y en ese contexto Franco Colapinto aparece como uno de los ejes del nuevo proyecto. La salida de Jack Doohan marcó un punto de inflexión en la estructura del equipo y abrió paso a la inminente incorporación de Alex Dunne, joven piloto con proyección internacional.

Dunne, la apuesta joven que completa el nuevo esquema de Alpine

El irlandés Alex Dunne, de 20 años, es el nombre elegido por Alpine para cubrir la vacante que dejó Doohan. Integrante del programa de desarrollo de McLaren, Dunne viene de finalizar quinto en la temporada 2025 de Fórmula 2, un rendimiento que lo posicionó entre los talentos jóvenes más destacados de la categoría.

La intención de la escudería francesa es sumarlo como piloto de reserva, dentro de una política que prioriza la formación y proyección a mediano plazo, en un contexto de transición técnica y deportiva.

Reordenamiento interno en Alpine y competencia por lugares

De concretarse la llegada de Dunne, el irlandés compartirá espacio con Kush Maini y Gabriele Miní dentro del programa de jóvenes de Alpine, mientras continúa una temporada más en la Fórmula 2. Su incorporación refuerza la estrategia de renovación que el equipo decidió profundizar.

En paralelo, la situación de Paul Aron, actual piloto de reserva con contrato vigente hasta finales de este año, queda sujeta a evaluación. Con más nombres en el radar y cupos limitados, la competencia interna se intensifica dentro de la estructura.

Franco Colapinto sigue firme en el proyecto 2026

Mientras Alpine ajusta su esquema, Franco Colapinto continúa enfocado en su trabajo de cara a la próxima temporada. En los últimos días, el equipo se trasladó a Barcelona para las primeras actividades del año, en medio de versiones que señalaron la presencia exclusiva de Pierre Gasly en pista.

Lejos de generar preocupación, el argentino retomó tareas en el simulador de la sede de Enstone, una fase clave en el desarrollo del nuevo monoplaza. Allí, Colapinto sigue acumulando horas de trabajo técnico, aportando datos y sensaciones mientras se termina de definir el cronograma de pruebas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2010465669528391847&partner=&hide_thread=false

Un Alpine en plena transición

La salida de Doohan, la posible llegada de Dunne y la situación contractual de Aron reflejan el momento de cambio profundo que atraviesa Alpine. A esto se suma la adaptación al nuevo motor Mercedes, que reemplazará al histórico impulsor Renault, en una decisión estratégica de gran impacto.

Con múltiples ajustes en marcha, Alpine busca reordenar su estructura deportiva para encarar un ciclo que apunta a consolidarse en 2026, con Colapinto como una de las piezas centrales del proyecto a futuro.

