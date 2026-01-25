25 de enero de 2026
Sitio Andino
Juan Foyth sufrió una dura lesión en Villarreal y es duda para el Mundial 2026

La rotura del tendón de Aquiles izquierdo obliga al defensor argentino Juan Foyth pone en duda su lugar en la lista de la Selección. Mirá lo sucedido.

Juan Foyth se retira lesionado del partido ante Real Madrid: el defensor argentino sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo.&nbsp;

Juan Foyth se retira lesionado del partido ante Real Madrid: el defensor argentino sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. 

Por Sitio Andino Deportes

El inicio de 2026 le dio un golpe duro a Juan Foyth. El defensor argentino del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante el partido frente al Real Madrid por LaLiga y deberá afrontar una recuperación prolongada que complica seriamente su panorama de cara al Mundial 2026.

La lesión ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada aislada y sin contacto. Foyth apoyó mal la pierna izquierda dentro del área, cayó al suelo y encendió de inmediato las alarmas. El platense comprendió rápidamente la gravedad de la situación y abandonó el campo sin poder apoyar el pie, visiblemente afectado.

Horas después, el Villarreal confirmó el diagnóstico a través de un parte médico oficial: “Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. El club informará próximamente sobre la intervención quirúrgica”, informó la institución.

Una lesión que impacta en la Selección de fútbol de Argentina

Aunque el club español no detalló tiempos exactos, la recuperación estimada para este tipo de lesiones suele oscilar entre cuatro y seis meses, sin contar el proceso de readaptación a la competencia de alto nivel. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá programado para comenzar el 11 de junio, el margen de regreso en plenitud aparece muy ajustado.

La situación representa un problema para Lionel Scaloni, que pierde a un defensor polifuncional, capaz de desempeñarse como central o lateral derecho. En un plantel con fuerte competencia interna, la lesión obliga al cuerpo técnico a redefinir alternativas para esa zona del campo.

Además, el contexto no ayuda: Foyth arrastra un historial reciente de lesiones que ya lo había dejado fuera de la Copa América 2024. En 2023 fue operado dos veces del hombro derecho y en 2024 sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lo que interrumpió nuevamente su continuidad.

El gesto de Mastantuono y el freno a una carrera en ascenso

En medio de la preocupación, una imagen se destacó: Franco Mastantuono, delantero argentino del Real Madrid, se acercó a consolar a Foyth mientras era retirado del campo. Un gesto simple, pero significativo, que reflejó el respeto entre compatriotas en un momento delicado.

Tras el partido, el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, fue contundente: “Fue un golpe duro. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Es un futbolista muy importante”, señaló en conferencia de prensa.

Foyth había sumado minutos en el Mundial de Qatar 2022, cuando ingresó en la semifinal ante Croacia, y parecía iniciar una etapa de consolidación en la Selección. Sin embargo, las lesiones volvieron a cruzarse en su camino. El 2026 lo encuentra nuevamente en una carrera contrarreloj, con la prioridad puesta en recuperarse bien antes que rápido, y con su presencia en la Copa del Mundo seriamente comprometida.

