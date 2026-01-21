Video: Franco Colapinto volvió a girar en la Fórmula 1 con su Alpine 2026

El año 2026 empezó a tomar forma para Franco Colapinto . En medio de la cuenta regresiva hacia la pretemporada de Fórmula 1 , el argentino volvió a salir a pista en Silverstone y sumó sus primeros kilómetros del año con Alpine , en una señal clara de que el equipo ya puso primera de cara a un proyecto que genera expectativas.

Colapinto giró en el Circuit de Catalunya bajo el formato TPC (Test of Previous Cars) , una modalidad autorizada por la FIA que permite a los equipos probar autos de al menos dos temporadas anteriores. Estas jornadas son fundamentales para que los pilotos retomen ritmo de competencia, ajusten detalles de conducción y vuelvan a familiarizarse con las exigencias físicas y técnicas de un Fórmula 1 .

Arranca el año Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Colapinto debutará en la F1

Para el argentino, el ensayo significó además su primer contacto con la pista en 2026, luego de haber cerrado la temporada pasada en Abu Dhabi, y una oportunidad clave para seguir consolidándose dentro de la estructura del equipo francés.

Mientras Colapinto sumaba rodaje, Alpine continúa trabajando contrarreloj en el armado del A526 , el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026. La presentación oficial del auto está prevista para este viernes en Barcelona y se realizará en un evento especial organizado en un crucero, por iniciativa de uno de los sponsors principales del equipo.

#F1 | ¡El nuevo Alpine en pista! Se filtraron imágenes del ensayo en el que se estrena en pista el A526, máquina con la que Franco Colapinto y Pierre Gasly disputarán la temporada 2026 de la Fórmula 1. La prueba tiene lugar en Silverstone, y cuenta con la presencia del… pic.twitter.com/OqtdmMT6o3

En esa presentación se dará a conocer la decoración del nuevo auto, que marcará un regreso más marcado al color azul, dejando atrás el protagonismo que tuvo el rosa en temporadas anteriores. Desde la escudería aclararon que ese día no se realizará el filming day, por lo que el primer rodaje oficial del A526 se concretaría en los días previos al inicio de los test colectivos.

Un año decisivo para Colapinto

Alpine encara 2026 con un panorama distinto. El cambio reglamentario, la incorporación de motores Mercedes y un mayor margen de desarrollo técnico tras finalizar último en el campeonato de constructores abren un escenario de crecimiento para el equipo.

En ese contexto, Colapinto afrontará su primera pretemporada completa en Fórmula 1, un paso determinante para su evolución dentro de la categoría. Con trabajo en pista, participación activa en el armado del proyecto y confianza del equipo, el piloto argentino comienza a transitar una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.