27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Opciones increíbles

Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia

Descubrí las playas de Mendoza, ideales para disfrutar del verano 2026 en familia, con paisajes increíbles y arena natural. Enterate de todos los detalles aquí.

Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia

Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza se destaca por sus paisajes, atractivos turísticos y propuestas únicas. Lo que muchos desconocen es que también ofrece pequeñas playas con arena natural y excelente comodidad, perfectas para disfrutar del verano 2026 en familia. A continuación, todos los detalles.

Qué ver y hacer en la playa pública Bahía Príncipe, Potrerillos

La playa pública Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos, se extiende a lo largo de 900 metros, ofreciendo un espacio seguro y accesible para toda la familia. Sus áreas están debidamente señalizadas y boyadas, garantizando que los visitantes puedan disfrutar del baño y la natación con tranquilidad.

Lee además
El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza
INFORME DE LA CAME

El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza
Chau tecnoestrés: el paso a paso para soltar el teléfono móvil y descansar en serio estas vacaciones
Salud y bienestar digital

Chau tecnoestrés: el paso a paso para soltar el teléfono móvil y descansar en serio estas vacaciones

Además, el lugar cuenta con una completa infraestructura para el confort de los turistas. Entre sus servicios se incluyen un restaurante, food trucks, sanitarios, una feria de artesanías y estacionamiento, lo que permite que la estadía sea cómoda y divertida, tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades recreativas junto al agua.

Es importante resaltar que la playa está supervisada por los guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático de la UMAZA, brindando mayor seguridad durante toda la jornada. La Bahía Príncipe permanecerá habilitada para el público hasta el 8 de marzo de 2026, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar del verano en Mendoza.

playa pública Bahía Príncipe, Potrerillos
Playa pública Bahía Príncipe en Potrerillos: cómo llegar y qué disfrutar

Playa pública Bahía Príncipe en Potrerillos: cómo llegar y qué disfrutar

Todo lo que necesitás saber sobre la Playa de San Carlos en Mendoza

La Playa de San Carlos fue inaugurada a fines de 2017 y rápidamente se consolidó como uno de los principales atractivos veraniegos para vecinos y turistas de la región. Su popularidad se debe a su ubicación estratégica a la vera del río Tunuyán, sobre la ruta provincial 92, y su proximidad a La Consulta, lo que facilita el acceso y permite disfrutar de un día de recreación sin complicaciones.

El lugar se extiende aproximadamente 600 metros en la margen este del río y ofrece espacios cómodos para descansar, nadar y compartir actividades recreativas. La playa cuenta con servicios de baños, estacionamiento para 300 autos y sectores específicos para realizar deportes y practicar kayak, además del tradicional sector balneario. Su gratuidad y amplia infraestructura la convierten en una opción accesible y completa para los visitantes.

La capacidad máxima del lugar es de aproximadamente 3.500 personas, lo que garantiza que tanto familias como grupos de amigos puedan disfrutar del espacio con comodidad. La combinación de su ubicación, fácil acceso, entorno natural y servicios disponibles la convierte en un destino idóneo.

Playa San Carlos
Playa de San Carlos en Mendoza: escapada perfecta para disfrutar del verano

Playa de San Carlos en Mendoza: escapada perfecta para disfrutar del verano

Playas de Valle Grande, San Rafael: descubrí el rincón ideal para disfrutar del verano

Las Playas de Valle Grande se encuentran al sur de Mendoza, en el departamento de San Rafael, a unos 268 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente tres horas y media en auto. Su ubicación las convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana o un día de relax en la naturaleza, rodeadas de un entorno natural único.

Rodeadas de imponentes formaciones rocosas y barrancos, algunas de hasta 100 metros de altura, las playas ofrecen un paisaje cautivador sobre el Embalse Valle Grande y el río Atuel. Los visitantes pueden alquilar sombrillas o llevar las propias, junto con reposeras, comida y agua, disfrutando de un entorno cómodo y seguro para toda la familia.

El agua del embalse, con un tono turquesa que recuerda al Caribe, contrasta con las sierras circundantes, brindando un paisaje visualmente espectacular. Además de relajarse, los amantes de la aventura pueden practicar rafting, kayak y otros deportes acuáticos, actividades ideales para todos los niveles y edades, lo que convierte a Valle Grande en un destino completo y único en Mendoza.

Valle Grande San Rafael
Planes de verano en Mendoza: visitá las Playas de Valle Grande en San Rafael

Planes de verano en Mendoza: visitá las Playas de Valle Grande en San Rafael

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

Termas de Cacheuta: el paraíso de aguas cálidas a minutos de la Ciudad de Mendoza

Decoración de verano: cómo transformar tu balcón o terraza en un oasis de relax

Literatura y verano: una selección de clásicos que se disfrutan más bajo el sol

Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno

La joya histórica que tiene Cacheuta con vistas que no creés que existan

Cómo elegir el mejor transporte para viajar en vacaciones: precios, tiempos y alternativas

Alimentos "térmicos": qué comer para bajar la temperatura corporal de forma natural

Chile: por qué Maitencillo es uno de los lugares preferidos de los mendocinos para vacacionar

LO QUE SE LEE AHORA
El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza
INFORME DE LA CAME

El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Michael Schumacher.
Vida reservada

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Festival Nacional de la Tonada 2026. video
Festejo popular

Tunuyán confirmó la grilla del 44º Festival Nacional de la Tonada

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza