Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia

La provincia de Mendoza se destaca por sus paisajes, atractivos turísticos y propuestas únicas. Lo que muchos desconocen es que también ofrece pequeñas playas con arena natural y excelente comodidad, perfectas para disfrutar del verano 2026 en familia. A continuación, todos los detalles.

La playa pública Bahía Príncipe , ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos , se extiende a lo largo de 900 metros, ofreciendo un espacio seguro y accesible para toda la familia. Sus áreas están debidamente señalizadas y boyadas, garantizando que los visitantes puedan disfrutar del baño y la natación con tranquilidad.

Además, el lugar cuenta con una completa infraestructura para el confort de los turistas . Entre sus servicios se incluyen un restaurante, food trucks, sanitarios, una feria de artesanías y estacionamiento, lo que permite que la estadía sea cómoda y divertida, tanto para quienes buscan relajarse como para quienes prefieren actividades recreativas junto al agua.

Es importante resaltar que la playa está supervisada por los guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático de la UMAZA, brindando mayor seguridad durante toda la jornada. La Bahía Príncipe permanecerá habilitada para el público hasta el 8 de marzo de 2026 , convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar del verano en Mendoza.

playa pública Bahía Príncipe, Potrerillos Playa pública Bahía Príncipe en Potrerillos: cómo llegar y qué disfrutar

Todo lo que necesitás saber sobre la Playa de San Carlos en Mendoza

La Playa de San Carlos fue inaugurada a fines de 2017 y rápidamente se consolidó como uno de los principales atractivos veraniegos para vecinos y turistas de la región. Su popularidad se debe a su ubicación estratégica a la vera del río Tunuyán, sobre la ruta provincial 92, y su proximidad a La Consulta, lo que facilita el acceso y permite disfrutar de un día de recreación sin complicaciones.

El lugar se extiende aproximadamente 600 metros en la margen este del río y ofrece espacios cómodos para descansar, nadar y compartir actividades recreativas. La playa cuenta con servicios de baños, estacionamiento para 300 autos y sectores específicos para realizar deportes y practicar kayak, además del tradicional sector balneario. Su gratuidad y amplia infraestructura la convierten en una opción accesible y completa para los visitantes.

La capacidad máxima del lugar es de aproximadamente 3.500 personas, lo que garantiza que tanto familias como grupos de amigos puedan disfrutar del espacio con comodidad. La combinación de su ubicación, fácil acceso, entorno natural y servicios disponibles la convierte en un destino idóneo.

Playa San Carlos Playa de San Carlos en Mendoza: escapada perfecta para disfrutar del verano

Playas de Valle Grande, San Rafael: descubrí el rincón ideal para disfrutar del verano

Las Playas de Valle Grande se encuentran al sur de Mendoza, en el departamento de San Rafael, a unos 268 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente tres horas y media en auto. Su ubicación las convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana o un día de relax en la naturaleza, rodeadas de un entorno natural único.

Rodeadas de imponentes formaciones rocosas y barrancos, algunas de hasta 100 metros de altura, las playas ofrecen un paisaje cautivador sobre el Embalse Valle Grande y el río Atuel. Los visitantes pueden alquilar sombrillas o llevar las propias, junto con reposeras, comida y agua, disfrutando de un entorno cómodo y seguro para toda la familia.

El agua del embalse, con un tono turquesa que recuerda al Caribe, contrasta con las sierras circundantes, brindando un paisaje visualmente espectacular. Además de relajarse, los amantes de la aventura pueden practicar rafting, kayak y otros deportes acuáticos, actividades ideales para todos los niveles y edades, lo que convierte a Valle Grande en un destino completo y único en Mendoza.

Valle Grande San Rafael Planes de verano en Mendoza: visitá las Playas de Valle Grande en San Rafael

