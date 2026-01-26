El optimismo de Hebe Casado frente a las elecciones municipales de febrero en San Rafael

La vice se prepara para las elecciones municipales de febrero.

San Rafael —al igual que otros cinco departamentos de Mendoza— celebrará el próximo 22 de febrero las elecciones municipales , en las que se renovará la mitad de las bancas del Concejo Deliberante . A diferencia del resto de las comunas, además, se elegirán convencionales municipales , encargados de redactar la futura Carta Orgánica del departamento.

En ese contexto, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , se mostró optimista respecto al desempeño electoral de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en el departamento del sur provincial y cuestionó con dureza el desdoblamiento electoral impulsado por el Municipio.

Exportaciones Avanza la apertura del mercado chino para la ciruela del Sur mendocino

Mal clima en Mendoza Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños

En diálogo con Noticiero Andino , Casado aseguró que el escenario electoral es favorable para su espacio político y recordó los resultados obtenidos en la última elección. “Venimos de ganar muy bien la elección de octubre acá en San Rafael” , señaló, en relación a la performance de su espacio en los comicios legislativos de octubre, donde fue la fuerza más votada.

En esa línea, sostuvo que la decisión de trasladar los comicios a febrero fue una “jugada del Municipio para intentar ganar la intendencia” , pero advirtió que terminó generando un gasto extra para los contribuyentes .

Embed - “VEO UN PANORAMA MUY POSITIVO PARA CM EN SAN RAFAEL”

“Todo ese dinero que se destina a una elección que podría haberse hecho en octubre podría ir a salud o al mejoramiento de distintos espacios municipales”, cuestionó.

La vicegobernadora consideró que tanto la elección de convencionales como el debate por la autonomía municipal podrían jugarle en contra al oficialismo local, y confió en el criterio del electorado sanrafaelino. “La gente sabe identificar perfectamente cada una de las gestiones y la gestión de la Provincia y de Cambia Mendoza está a la vista”, afirmó.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, hebe casado Hebe Casado, confiada con el desempeño de Cambia Mendoza en las elecciones 2026 en San Rafael. Foto: Yemel Fil

Una campaña “pesada” en pleno verano

Consultada sobre el desarrollo de la campaña en esta época del año, Casado reconoció que se trata de un proceso complejo y desgastante, tanto para la dirigencia como para los vecinos.

“Es bastante pesado, para los funcionarios y también para la gente, tener que atravesar otra campaña en pleno verano y con tanto calor”, expresó, aunque ironizó: “Hay que agradecérselo al municipio”.

Pese a ello, aclaró que desde Cambia Mendoza buscan no desviar la atención de la gestión, y continuar mostrando los resultados del trabajo realizado en los últimos años. “Nosotros seguimos mostrando gestión, que es lo que venimos haciendo desde hace dos años”, subrayó.

junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica En las elecciones del 22 de febrero se votará con Boleta Única. Foto: Yemel Fil

El tono de la campaña y los cruces en redes sociales

Consultada por el endurecimiento del clima de campaña, especialmente a través de redes sociales, la vicegobernadora pidió evitar las agresiones personales y centrarse en las propuestas. “La mejor campaña es mostrar gestión. Las agresiones y las acciones personalizadas no sirven”, sostuvo.

En ese sentido, relativizó los cuestionamientos que recibe por la gestión municipal y aseguró tener experiencia en ese tipo de escenarios. “Ya tengo el cuero duro acá en el municipio, me pegan todos los días por distintos medios. Eso no me interesa”, afirmó.

“Lo que me importa es mostrar las cosas buenas que hace Cambia Mendoza para cada uno de los departamentos de la provincia”, concluyó.