26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Elecciones 2026

El optimismo de Hebe Casado frente a las elecciones municipales de febrero en San Rafael

La vicegobernadora se mostró confiada con el desempeño de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en los comicios del 22 de febrero. Críticas a la gestión local.

La vice se prepara para las elecciones municipales de febrero.

La vice se prepara para las elecciones municipales de febrero.

En ese contexto, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se mostró optimista respecto al desempeño electoral de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en el departamento del sur provincial y cuestionó con dureza el desdoblamiento electoral impulsado por el Municipio.

Lee además
hebe casado, presente en la vendimia de san rafael: preocupacion por las tormentas y los danos
Mal clima en Mendoza

Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños
Importante encuentro en el Sur para evaluar el ingreso de la ciruela mendocina al mercado chino. video
Exportaciones

Avanza la apertura del mercado chino para la ciruela del Sur mendocino

Hebe Casado y las elecciones en San Rafael: "Veo un panorama muy positivo para Cambia Mendoza"

En diálogo con Noticiero Andino, Casado aseguró que el escenario electoral es favorable para su espacio político y recordó los resultados obtenidos en la última elección. “Venimos de ganar muy bien la elección de octubre acá en San Rafael”, señaló, en relación a la performance de su espacio en los comicios legislativos de octubre, donde fue la fuerza más votada.

Embed - “VEO UN PANORAMA MUY POSITIVO PARA CM EN SAN RAFAEL”

En esa línea, sostuvo que la decisión de trasladar los comicios a febrero fue una “jugada del Municipio para intentar ganar la intendencia”, pero advirtió que terminó generando un gasto extra para los contribuyentes.

“Todo ese dinero que se destina a una elección que podría haberse hecho en octubre podría ir a salud o al mejoramiento de distintos espacios municipales”, cuestionó.

La vicegobernadora consideró que tanto la elección de convencionales como el debate por la autonomía municipal podrían jugarle en contra al oficialismo local, y confió en el criterio del electorado sanrafaelino. “La gente sabe identificar perfectamente cada una de las gestiones y la gestión de la Provincia y de Cambia Mendoza está a la vista”, afirmó.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, hebe casado
Hebe Casado, confiada con el desempeño de Cambia Mendoza en las elecciones 2026 en San Rafael.

Hebe Casado, confiada con el desempeño de Cambia Mendoza en las elecciones 2026 en San Rafael.

Una campaña “pesada” en pleno verano

Consultada sobre el desarrollo de la campaña en esta época del año, Casado reconoció que se trata de un proceso complejo y desgastante, tanto para la dirigencia como para los vecinos.

“Es bastante pesado, para los funcionarios y también para la gente, tener que atravesar otra campaña en pleno verano y con tanto calor”, expresó, aunque ironizó: “Hay que agradecérselo al municipio”.

Pese a ello, aclaró que desde Cambia Mendoza buscan no desviar la atención de la gestión, y continuar mostrando los resultados del trabajo realizado en los últimos años. “Nosotros seguimos mostrando gestión, que es lo que venimos haciendo desde hace dos años”, subrayó.

junta electoral nacional mendoza, elecciones generales, metodo de votacion, boleta unica
En las elecciones del 22 de febrero se votará con Boleta Única.

En las elecciones del 22 de febrero se votará con Boleta Única.

El tono de la campaña y los cruces en redes sociales

Consultada por el endurecimiento del clima de campaña, especialmente a través de redes sociales, la vicegobernadora pidió evitar las agresiones personales y centrarse en las propuestas. “La mejor campaña es mostrar gestión. Las agresiones y las acciones personalizadas no sirven”, sostuvo.

En ese sentido, relativizó los cuestionamientos que recibe por la gestión municipal y aseguró tener experiencia en ese tipo de escenarios. “Ya tengo el cuero duro acá en el municipio, me pegan todos los días por distintos medios. Eso no me interesa”, afirmó.

“Lo que me importa es mostrar las cosas buenas que hace Cambia Mendoza para cada uno de los departamentos de la provincia”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Presentan en San Rafael nuevas ambulancias de alta complejidad para el SEC

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba

Milei llegó a Mar del Plata para celebrar el "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

Mercedes Rus apoyó la baja de la edad de imputabilidad y destacó el avance de la Ley Penal Juvenil

Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria

Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo

El Gobierno nacional incluyó otro proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias: de qué se trata

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria.
Casa de Gobierno

Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria

Las Más Leídas

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

A 41 años del terremoto que cambió a toda Mendoza: entre casas destruidas y muertos
efeméride provincial

A 41 años del terremoto que cambió a toda Mendoza: entre casas destruidas y muertos

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes para despedir a Gerardo Giménez, quien era padre y vivía en Luján de Cuyo.
buscan a más sospechosos

Hay tres detenidos por el homicidio durante un cumpleaños en Luján de Cuyo

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza