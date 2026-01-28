Gastronomía mendocina: un recorrido por los bodegones que definen la identidad

La Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones , una propuesta en gastronomía que se realizará el jueves 29 de enero , a las 20 h. La actividad consiste en un recorrido para descubrir y disfrutar la diversidad culinaria que caracteriza a la capital, poniendo en valor los bodegones locales y sus ofertas más representativas. El punto de partida será la plaza Independencia .

En un paseo pensado para vivir la Municipalidad de Mendoza desde sus sabores, los participantes podrán degustar platos populares que forman parte de la identidad gastronómica del departamento. El Tour de Bodegones incluye un recorrido guiado en bus, siguiendo un circuito turístico y cultural previamente definido, que conectará tres bodegones , cada uno con experiencias y sabores propios, ofreciendo una vivencia auténtica y representativa de la cocina mendocina.

La primera parada será en La Casita de Don Aldo , que propondrá una combinación de texturas y sabores, buscando ser un buen comienzo para la velada. Allí, degustaremos de empanada criolla de carne (masa finita y dorada, rellena de carne jugosa, cebolla caramelizada y pimentón), bruschetta con escabeches de la casa (pan rústico tostado, untado con aceite de oliva virgen extra y coronado con nuestro tradicional escabeche de pollo) y una selección de quesos artesanales (queso de cabra curado, queso azul y queso fresco), acompañados de cerezas al marraschino.

El recorrido continuará hacia Entretiempo , el cual deleitará con su tradicional milanesa napolitana “especial de la casa” (milanesa de carne, salsa, queso, jamón y huevo frito), con papas fritas y ensaladas, y maridada con vino del lugar, soda, aguas saborizadas o agua mineral.

Finalmente, el postre del recorrido estará en Bruttal, donde disfrutaremos de un clásico de bodegón con un flan casero elaborado de manera artesanal, acompañado con dulce de leche y una suave crema chantilly. Se presentará junto a una mini pavlova, crocante por fuera y tierna por dentro, rellena con crema chantilly, frutas de estación y un delicado coulis de frutos rojos.

La actividad tiene un costo de $30.000 y podés adquirir tu entrada en EntradaWeb.

Con esta iniciativa, la Ciudad comparte su oferta de turismo gastronómico, promoviendo experiencias que combinan tradición, cultura y disfrute en espacios emblemáticos de la vida urbana.