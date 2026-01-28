28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Sabores de la Ciudad

Gastronomía mendocina: un recorrido por los bodegones que definen la identidad

Mendocinos y visitantes podrán disfrutar de una noche de gastronomía, cultura y tradición el jueves 29 de enero desde plaza Independencia.

image
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad del Maridaje invita a mendocinos y visitantes a participar del Tour de Bodegones, una propuesta en gastronomía que se realizará el jueves 29 de enero, a las 20 h. La actividad consiste en un recorrido para descubrir y disfrutar la diversidad culinaria que caracteriza a la capital, poniendo en valor los bodegones locales y sus ofertas más representativas. El punto de partida será la plaza Independencia.

La identidad en gastronomía de la Ciudad

En un paseo pensado para vivir la Municipalidad de Mendoza desde sus sabores, los participantes podrán degustar platos populares que forman parte de la identidad gastronómica del departamento. El Tour de Bodegones incluye un recorrido guiado en bus, siguiendo un circuito turístico y cultural previamente definido, que conectará tres bodegones, cada uno con experiencias y sabores propios, ofreciendo una vivencia auténtica y representativa de la cocina mendocina.

Lee además
Todo listo para la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa: los detalles.
Edición 2026

Todo listo para la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa: los detalles
Museo del Área Fundacional en la Ciudad de Mendoza.
Historia y patrimonio

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

La primera parada será en La Casita de Don Aldo, que propondrá una combinación de texturas y sabores, buscando ser un buen comienzo para la velada. Allí, degustaremos de empanada criolla de carne (masa finita y dorada, rellena de carne jugosa, cebolla caramelizada y pimentón), bruschetta con escabeches de la casa (pan rústico tostado, untado con aceite de oliva virgen extra y coronado con nuestro tradicional escabeche de pollo) y una selección de quesos artesanales (queso de cabra curado, queso azul y queso fresco), acompañados de cerezas al marraschino.

image

El recorrido continuará hacia Entretiempo, el cual deleitará con su tradicional milanesa napolitana “especial de la casa” (milanesa de carne, salsa, queso, jamón y huevo frito), con papas fritas y ensaladas, y maridada con vino del lugar, soda, aguas saborizadas o agua mineral.

Finalmente, el postre del recorrido estará en Bruttal, donde disfrutaremos de un clásico de bodegón con un flan casero elaborado de manera artesanal, acompañado con dulce de leche y una suave crema chantilly. Se presentará junto a una mini pavlova, crocante por fuera y tierna por dentro, rellena con crema chantilly, frutas de estación y un delicado coulis de frutos rojos.

La actividad tiene un costo de $30.000 y podés adquirir tu entrada en EntradaWeb.

Con esta iniciativa, la Ciudad comparte su oferta de turismo gastronómico, promoviendo experiencias que combinan tradición, cultura y disfrute en espacios emblemáticos de la vida urbana.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán brilló en el Circuito Argentino de voleibol de playa

San Rafael: la falta de maquinaria de Vialidad Nacional complica los trabajos en la Ruta 144

La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía

Guaymallén convoca a escritores por el Día Internacional de la Lengua Materna

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

LO QUE SE LEE AHORA
Museo del Área Fundacional en la Ciudad de Mendoza.
Historia y patrimonio

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena