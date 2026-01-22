22 de enero de 2026
Todo listo para la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa: los detalles

El evento gastronómico que reúne a los fanáticos de las hamburguesas regresa a la Ciudad de Mendoza. Será el 20 y 21 de febrero. Inscripciones abiertas.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras el rotundo éxito de su debut, la Ciudad de Mendoza anunció la realización del segundo Mundial de la Hamburguesa, un encuentro que busca premiar la creatividad, la técnica y, sobre todo, el sabor de uno de los platos más populares del mundo.

mundial de la hamburguesa
Mundial de la Hamburguesa: los detalles

El festival gastronómico se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero, a partir de las 19, en el complejo de la Nave Cultural. El predio contará con stands de comida, música en vivo y el gran atractivo de la competencia central.

Convocatoria abierta: cómo participar

El municipio ya habilitó el proceso de inscripción para los comercios gastronómicos locales que deseen formar parte de la feria. Los interesados deben tener en cuenta los siguientes puntos clave:

  • Fecha límite: las inscripciones cierran el 26 de enero a las 23.59.

  • Modalidad: se realiza exclusivamente a través de un formulario online.

  • Cupos limitados: debido a la capacidad de la Nave Cultural, la selección de stands se hará por orden de inscripción, priorizando a quienes cumplan estrictamente con el reglamento.

image.png
En busca de la "Cheeseburger perfecta"

Más allá de la feria, el Mundial contará con una competencia de alto nivel para determinar quién prepara la mejor hamburguesa con queso de la provincia.

  • Solo 16 elegidos: únicamente los primeros 16 locales inscriptos que cumplan los requisitos podrán competir.

  • Fase eliminatoria: los octavos de final se definirán mediante votación en el Instagram oficial de la Ciudad de Mendoza.

  • Duelo en vivo: los cuartos, semis y la gran final se disputarán en vivo durante el evento, donde los chefs deberán cocinar frente a un jurado de expertos que evaluará técnica, calidad de ingredientes y sabor.

image.png
La Municipalidad notificará oficialmente a los locales seleccionados una vez verificada toda la documentación y disponibilidad de espacio.

Cabe aclarar que este Mundial no es solo una competencia, sino una oportunidad estratégica para que las hamburgueserías mendocinas den a conocer su marca ante miles de personas.

