Milagroso salvataje de una niña de un año en San Rafael

Personal médico de la Municipalidad de San Rafael le salvó la vida a una bebé de 1 año que sufrió convulsiones en una zona rural.

En esta posta sanitaria de San Rafael lograron reanimar a la menor afectada.

Gracias a un rápido accionar del personal médico de una posta sanitaria de la Municipalidad de San Rafael, se logró salvar la vida de una niña de apenas 1 año que había sufrido convulsiones y no tenía signos vitales, logrando reanimarla para luego llevarla al hospital departamental.

Todo ocurrió en Punta del Agua, San Rafael, un distrito rural ubicado a más de 170 kilómetros del centro de ese departamento.

Los padres de la pequeña, al notar que había convulsionado y perdía los signos vitales, se dirigieron de inmediato a la posta sanitaria municipal de Los Toldos, donde los médicos lograron reanimar a la menor.

Desde el Municipio destacaron la tarea que desempeñan los centros de salud, especialmente en las zonas más alejadas del centro.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que, por causas que se investigan, la pequeña comenzó a convulsionar en su hogar y sus padres lograron llevarla en su vehículo particular hasta la posta sanitaria “Arroyo Los Caballos”.

La desesperación era grande porque la bebé llegó sin signos vitales hasta la dependencia municipal.

El enfermero logró reanimarla mediante ejercicios de RCP para derivarla hacia el nosocomio de General Alvear. En la ambulancia de Punta del Agua, le pusieron oxígeno y la llevaron al Hospital Enfermeros Argentinos, donde ahora está estable y fuera de peligro.

“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque sino no hubiésemos llegado”, contó su mamá quien luego detalló que “cuando llegamos a la posta sanitaria no respiraba”.

La gran extensión territorial de San Rafael (31.235 km2) hace que el municipio deba desplegar una inmensa red de servicios de atención a la comunidad, como -por ejemplo- 28 centros de salud.

“Como municipio estamos presentes a lo largo y ancho de la geografía sanrafaelina para brindarle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. En este caso, a 160 kilómetros del centro de la Ciudad, con caminos accesibles y servicios de salud”, indicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

