28 de enero de 2026
{}
Fiesta de la Vendimia en Maipú: pone en valor su historia el próximo sábado en el Teatro Griego

Con música en vivo, artistas locales y la presentación de Agapornis, Maipú Municipio celebrará su Fiesta de la Vendimia 2026 este fin de semana.

Fiesta de la Vendimia de Maipú Municipio el próximo sábado 31.

La celebración vendimial “El legado de nuestra historia” se realizará el próximo sábado 31 de enero desde las 19.00 horas en el Teatro Griego “Papa Francisco” y contará con la presentación del reconocido grupo musical Agapornis, que aportará su impronta festiva a una noche pensada para disfrutar en familia.

Una noche para el recuerdo

Sabores que se encuentran

Maipú Municipio avanza con los preparativos de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, un evento que reunirá a miles de vecinos y visitantes en una propuesta que combinará cultura, tradición y música en vivo.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presentación de Agapornis, la banda platense consolidada como uno de los grupos más populares de la cumbia pop en Argentina. Con un estilo alegre y un repertorio pensado para bailar y compartir, el grupo se presentará en el escenario del teatro a partir de las 20.00 horas.

Agapornis

Agapornis nació en 2010 y alcanzó rápidamente una fuerte proyección nacional gracias a sus versiones bailables de clásicos del rock y el pop, además de canciones propias. A lo largo de su trayectoria, se presentó en importantes escenarios y festivales del país, construyendo una conexión directa con el público.

La participación de la banda se suma a una puesta en escena que buscará poner en valor la historia, la identidad y las raíces de Maipú, en el marco de una nueva edición de la fiesta que celebra la vendimia y el trabajo de quienes forman parte de la actividad vitivinícola del departamento.

Fiesta de la Vendimia de Maipú Municipio

image

Retiro de entradas en Maipú Municipio

Las entradas para ingresar al Teatro Griego “Papa Francisco” podrán adquirirse presentando DNI para acreditar residencia en Maipú. Se podrán retirar hasta 4 entradas por persona.

Puntos de retiro y horarios en Maipú Municipio

  • Teatro Imperial: lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 y de 18.30 a 21.00 horas
  • Delegación Luzuriaga: de 7.30 a 13.00 horas
  • Delegaciones Gutiérrez y Zona Sur: de 7.30 a 13.30 horas
  • Delegación Coquimbito: de 8.00 a 13.00 horas
  • Delegaciones Rodeo del Medio y San Roque: de 7.30 a 13.30 horas
  • Delegación Beltrán: de 8.00 a 20.00 horas
  • Delegación Pedregal: de 8 a 20.00 horas
  • Oficina de Discapacidad (Padre Vásquez 586): lunes a viernes, de 8.00 a 12.00, presentando CUD vigente.

Cronograma de actividades para los festejos de Maipú Municipio

Sábado 31 de enero – Fiesta de la Vendimia

  • 19.00 horas: Apertura de puertas del Teatro Griego.
  • 20.00 horas: Show de Agapornis.
  • 21.30 horas: Bendición de los Frutos.
  • 22.00 horas: Fiesta Departamental de la Vendimia “El legado de nuestra historia”.

Domingo 1 de febrero – La Peña Maipucina

  • 19.00 horas: Apertura del Teatro Griego.
  • 19.30 horas: DJ en vivo.
  • 20.00 horas: Leo Rivero y Los Chimenos.
  • 23.30 horas: Juan Fuentes.

De esta manera, la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 se perfila como un fin de semana especial, con una propuesta artística integral que combinará tradición, espectáculo y música en vivo para toda la familia.

Sabores de la Ciudad

Seguridad vial

oportunidad

Estaba internado en el hospital Notti

Licitación

Fue detenido el fin de semana

