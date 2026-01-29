El sueño cumplido de Priscila Arroyo, la reina que transformó la adversidad en esperanza.

Priscila Arroyo , con su sonrisa franca y su mirada llena de futuro, se coronó como la reina de la Vendimia de Malargüe. En el Back de Vendimia 2026 , el ciclo que revela el alma de la Fiesta de la Vendimia, la joven dejó claro que la máxima celebración no es un concurso, sino el reflejo de la unión y el trabajo de su gente.

Para Priscila, la corona no se sostiene sola; la sostiene su familia . En sus propias palabras, ellos son su "pilar fundamental". Recordando la noche de su elección -entre gotas de lluvia y el murmullo expectante de la multitud-, la soberana destacó que fue el rostro de sus seres queridos lo que le dio la calma necesaria para habitar el escenario.

La reina de Malargüe, Priscila Arroyo, junto a Erika García, conductora de El Back de Vendimia.

Aquella "barra brava" de 80 personas, unida bajo un grupo de mensajes llamado simplemente "Vendimia" , es el motor de su vida.

Desde los asados de domingo hasta el apoyo incondicional de sus padres y hermanos, Priscila reivindica la importancia del hogar. “Yo no soy de hierro, pero mi familia sí” , confesó con una humildad que conmueve, dejando claro que su fortaleza nace del amor de los suyos.

Valentía frente a la tormenta

Ser reina en tiempos de redes sociales no es tarea sencilla. Priscila transitó días de angustia y desafíos mediáticos tras la renuncia de su compañera de fórmula, Rosario Cabello, enfrentando críticas que, en ocasiones, cruzaron el límite de lo personal.

Sin embargo, en ese proceso de maduración forzada, encontró una nueva versión de sí misma: una mujer fuerte y valiente que elige el compañerismo y el respeto por encima del conflicto.

Con el apoyo de la Municipalidad y la calidez de su nueva compañera, María de los Ángeles Figueroa, Priscila ha transformado los obstáculos en lecciones. Su resiliencia es hoy un mensaje para todas las niñas malarguinas: los sueños se defienden con entereza.

El back de vendimia 2026, Malargüe Priscila se define como una mujer fuerte y valiente que elige el compañerismo y el respeto por encima del conflicto. Foto: Yemel Fil

De los borceguíes al cetro

La historia de la soberana es también la de una mujer activa y apasionada. Profesora de Educación Física en formación, Priscila recordó con gracia sus tardes de infancia jugando al fútbol con varones, desafiando las advertencias sobre sus borceguíes.

Hoy, esa misma energía la vuelca en el Club Deportivo Malargüe, donde fomenta el deporte como una herramienta de salud y contención.

Su proyecto para adultos mayores y su amor por disciplinas como el bádminton demuestran que su compromiso social va mucho más allá de la capa y la corona. Priscila es una reina que camina el territorio, que conoce el frío de la precordillera y el valor de los crianceros.

El back de vendimia 2026, Malargüe Foto: Yemel Fil

Entre el juego y la niña de su pasado

Luego de un momento de distención, en el que entre ayudas y pistas cruzadas, la reina tuvo que adivinar a un personaje icónico de nuestra cultura: Mafalda, llegó el momento más emotivo de la nota: hablarle a la niña de su pasado.

Si hoy Priscila pudiera hablarle a esa pequeña de cinco años que pedía coronas de juguete a su mamá, le diría con orgullo: "Lo logramos. Sos un niña fuerte y valiente. Seguí adelante".

El back de vendimia 2026, Malargüe El momento más emotivo de la nota fue cuando Priscila le habló a su niña del pasado. Foto: Yemel Fil

Inspirada por el legado de sus tías y la estela de Candela Berbel, coronada en el 2013, se prepara para representar a su departamento en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Malargüe tiene en Priscila Arroyo no solo a una reina de belleza, sino a una embajadora de la esperanza. Porque, al final del día, lo que realmente brilla en ella no es el metal de su corona, sino la inmensa nobleza de sus raíces.

El back de vendimia 2026, Malargüe Priscila, en plena sesión de peinado y maquillaje. Foto: Yemel Fil

