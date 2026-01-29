El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.

El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo viernes 30 de enero estarán depositados los sueldos de todos los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de X del Poder Ejecutivo.
29 de enero de 2026
El Gobierno de Mendoza informó la fecha de cobro de los sueldos de los empleados públicos. Cuándo depositarán el mes de enero.
De esta manera, los agentes de la administración pública tendrán disponible a partir de ese día los salarios en sus cuentas bancarias.