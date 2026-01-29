29 de enero de 2026
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

El Gobierno de Mendoza informó la fecha de cobro de los sueldos de los empleados públicos. Cuándo depositarán el mes de enero.

El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo viernes 30 de enero estarán depositados los sueldos de todos los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de X del Poder Ejecutivo.

De esta manera, los agentes de la administración pública tendrán disponible a partir de ese día los salarios en sus cuentas bancarias.

