20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obra de Aysam

Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza

El Gobierno busca finalizar el Colector Cloacal Colonia Segovia-El Paramillo-Cuenca Gran Mendoza. Los departamentos beneficiados.

Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza.

Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza habilitó los recursos para la ejecución de la obraColector Cloacal Colonia Segovia-El Paramillo-Cuenca Gran Mendoza ”, por un monto de U$S 8.923.730, que saldrán del Fondo del Resarcimiento. Aseguran que beneficiarán a más de 350.000 personas y reducirán riesgos ambientales.

A través del decreto 3177, publicado en el Boletín Oficial este martes, la Provincia ratificó el convenio específico para su desarrollo. La intervención contempla la construcción de un nuevo colector cloacal destinado a "fortalecer y modernizar la infraestructura de saneamiento en una amplia zona del área metropolitana".

Lee además
La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas
Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias.
Los motivos

Los proyectos que el Gobierno nacional dejó afuera del temario de las sesiones extraordinarias

La obra comenzó en abril de 2022 y está prevista su finalización para diciembre de 2026. Actualmente tiene una ejecución por encima del 50%. La ejecución está a cargo de Aysam, en articulación con el Gobierno provincial.

Colector Cloacal Colonia Segovia – El Paramillo – Cuenca Gran Mendoza, obra aysam (2)

Nuevas redes cloacales

Según el Gobierno, más de 30.000 personas de Colonia Segovia, El Sauce y Puente de Hierro, distritos de Guaymallén, podrán incorporarse al sistema cloacal, cuyas redes actualmente funcionan de manera parcial. A su vez, se beneficiarán directamente más de 368.000 vecinos de este departamento, Maipú y Lavalle, que contarán con un servicio más eficiente y seguro.

El proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, en el marco del esquema de administración del Fondo del Resarcimiento, y cuenta con el aval de los organismos técnicos y financieros correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional oficializó las partidas del Presupuesto 2026 con control de gasto por área

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Es oficial: el Gobierno convocó a extraordinarias y definió el nuevo temario

Reforma laboral y la industria del juicio: mito, relato y realidad según las estadísticas

Javier Milei se reunirá en Suiza con banqueros, empresarios y un Presidente

El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos

Elecciones municipales: la DGE convoca a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen generada con IA que compartió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
Cruce internacional

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz