Destinan fondos para un nuevo sistema cloacal en el Gran Mendoza.

Por Sitio Andino Política







El Gobierno de Mendoza habilitó los recursos para la ejecución de la obra “Colector Cloacal Colonia Segovia-El Paramillo-Cuenca Gran Mendoza ”, por un monto de U$S 8.923.730, que saldrán del Fondo del Resarcimiento. Aseguran que beneficiarán a más de 350.000 personas y reducirán riesgos ambientales.

A través del decreto 3177, publicado en el Boletín Oficial este martes, la Provincia ratificó el convenio específico para su desarrollo. La intervención contempla la construcción de un nuevo colector cloacal destinado a "fortalecer y modernizar la infraestructura de saneamiento en una amplia zona del área metropolitana".

La obra comenzó en abril de 2022 y está prevista su finalización para diciembre de 2026. Actualmente tiene una ejecución por encima del 50%. La ejecución está a cargo de Aysam, en articulación con el Gobierno provincial.

Colector Cloacal Colonia Segovia – El Paramillo – Cuenca Gran Mendoza, obra aysam (2) Nuevas redes cloacales Según el Gobierno, más de 30.000 personas de Colonia Segovia, El Sauce y Puente de Hierro, distritos de Guaymallén, podrán incorporarse al sistema cloacal, cuyas redes actualmente funcionan de manera parcial. A su vez, se beneficiarán directamente más de 368.000 vecinos de este departamento, Maipú y Lavalle, que contarán con un servicio más eficiente y seguro.

El proyecto fue evaluado y priorizado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, en el marco del esquema de administración del Fondo del Resarcimiento, y cuenta con el aval de los organismos técnicos y financieros correspondientes.