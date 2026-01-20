20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Los detalles del crédito

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam

El financiamiento será destinado a "fortalecer la infraestructura hídrica" en el área metropolitana y San Rafael, indicó el Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam.

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam.

archivo sitio andino
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional por U$S 75 millones para obras de agua potable que buscan fortalecer la infraestructura hídrica en el Gran Mendoza y la Ciudad de San Rafael, de acuerdo con el decreto 57 publicado este martes en el Boletín Oficial.

Se trata del acuerdo firmado con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para recibir financiamiento destinado al Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza, creado para "contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Área del Gran Mendoza y de la Ciudad de San Rafael".

Lee además
El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos
Con foco en inversiones, el Gobierno de Mendoza extiende la licitación petrolera: claves del cronograma
ACTIVIDAD PETROLERA

Con foco en inversiones, el Gobierno de Mendoza extiende la licitación petrolera: claves del cronograma

La autorización del Gobierno nacional llegó a fines del año pasado, algo que agradeció Cornejo a Diego Santilli en su visita a Mendoza, un financiamiento largamente gestionado por la Provincia. Las obras estarán a cargo de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), operador del servicio, y forman parte del plan de inversión pública provincial.

El préstamo tomado por el Gobierno de Mendoza

El préstamo es por un monto de U$S 75.000.000, y fue suscripto por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta ejecutiva de FONPLATA, Luciana Botafogo. La contragarantía, en tanto, fue firmada por el mandatario provincial y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El esquema aprobado prevé que los recursos se comprometan y desembolsen en tres etapas sucesivas, cada una por hasta U$S 25 millones de dólares.

En el anexo del decreto se señala el destino de los fondos: "Este componente financiará las siguientes inversiones: construcción de un nuevo establecimiento potabilizador en Alto Godoy con capacidad de producción de 1.500 l/s; ampliación del establecimiento potabilizador de Balloffet con nuevo tren de potabilización con capacidad de producción de 800 l/s; 2 nuevas tomas de agua cruda; aproximadamente 4,5 km de aductoras de agua potable; 5 nuevos reservorios de agua potable; aproximadamente 11,2 km de redes primarias de agua potable; y aproximadamente 3 estaciones de bombeo".

pedido_303214_19012026

Temas
Seguí leyendo

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Cierre del canal Acequia: el Gobierno de Mendoza disolvió el fideicomiso que lo administraba

Cuándo llegará el Metrotranvía al aeropuerto El Plumerillo

Cuánto invertirá el Gobierno de Mendoza en vigilar edificios de Cultura, museos y teatros

La obra del Gobierno de Mendoza y Aysam para reducir riesgos ambientales en el Este

Licitan otro tramo de la ambiciosa obra del Acceso Este: cuándo iniciarán los trabajos

El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

LO QUE SE LEE AHORA
El oficialismo debatirá los proyectos relevantes para el Gobierno.
Congreso nacional

Es oficial: el Gobierno convocó a extraordinarias y definió el nuevo temario

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción
Crisis vitivinícola

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda