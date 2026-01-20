El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam. archivo sitio andino

Se trata del acuerdo firmado con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para recibir financiamiento destinado al Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza, creado para "contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Área del Gran Mendoza y de la Ciudad de San Rafael".

La autorización del Gobierno nacional llegó a fines del año pasado, algo que agradeció Cornejo a Diego Santilli en su visita a Mendoza, un financiamiento largamente gestionado por la Provincia. Las obras estarán a cargo de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), operador del servicio, y forman parte del plan de inversión pública provincial.

El préstamo tomado por el Gobierno de Mendoza El préstamo es por un monto de U$S 75.000.000, y fue suscripto por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta ejecutiva de FONPLATA, Luciana Botafogo. La contragarantía, en tanto, fue firmada por el mandatario provincial y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El esquema aprobado prevé que los recursos se comprometan y desembolsen en tres etapas sucesivas, cada una por hasta U$S 25 millones de dólares. En el anexo del decreto se señala el destino de los fondos: "Este componente financiará las siguientes inversiones: construcción de un nuevo establecimiento potabilizador en Alto Godoy con capacidad de producción de 1.500 l/s; ampliación del establecimiento potabilizador de Balloffet con nuevo tren de potabilización con capacidad de producción de 800 l/s; 2 nuevas tomas de agua cruda; aproximadamente 4,5 km de aductoras de agua potable; 5 nuevos reservorios de agua potable; aproximadamente 11,2 km de redes primarias de agua potable; y aproximadamente 3 estaciones de bombeo".