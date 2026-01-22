El Gobierno de Mendoza prorrogó las concesiones de VenOil y respaldó la producción hidrocarburífera

En el marco de la política provincial destinada a sostener y fortalecer la producción hidrocarburífera, el Gobierno de Mendoza aprobó la prórroga, por un plazo de diez años, de las concesiones de explotación que opera VenOil SA en las áreas Piedras Coloradas–Estructura Intermedia y Cacheuta .

Según explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, “La medida apunta a garantizar la continuidad de la actividad, promover nuevas inversiones y consolidar el desarrollo productivo en campos convencionales de la provincia”.

La decisión habilita a la empresa a continuar con las tareas de explotación , incorporando un nuevo plan de trabajo que contempla mayores inversiones, mejoras operativas y acciones orientadas a la recuperación de la producción. Las áreas son consideradas estratégicas por su aporte al empleo, a los recursos provinciales y al entramado productivo local, con especial relevancia histórica del área Cacheuta dentro de la actividad hidrocarburífera mendocina.

En ese marco, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, señaló que “VenOil es una operadora mendocina con sede en Luján de Cuyo y con experiencia en el manejo de campos convencionales tanto en Mendoza como en Santa Cruz. Su perfil como empresa regional le permite trabajar en áreas que, muchas veces, no resultan prioritarias para grandes compañías pero que tienen un enorme valor para las economías locales y para el sostenimiento de la producción”.

El funcionario explicó que la prórroga otorgada está sujeta al cumplimiento de un plan de inversiones aprobado, que contempla tareas de desarrollo, mantenimiento de instalaciones, optimización de pozos y acciones para mejorar la eficiencia de los yacimientos. En concreto, el programa prevé nuevas perforaciones en la cuenca cuyana a partir de 2027, la reactivación de pozos actualmente parados y el desarrollo de proyectos piloto de recuperación secundaria, con el objetivo de sostener y recuperar la producción. Además, se establecieron compromisos específicos en materia ambiental, de control y de fortalecimiento institucional.

Entre las principales obligaciones asumidas se incluyen acciones de remediación ambiental, tareas de saneamiento, junto con el abandono técnico de pozos que ya no se encuentren en explotación, conforme a los procedimientos vigentes y con aprobación de la autoridad provincial. Estas medidas apuntan a asegurar una operación responsable, verificable y con seguimiento por parte de los organismos de control.

En materia fiscal, el decreto incorpora un esquema de regalías variables en función del precio del petróleo. Cuando el valor de venta es más bajo, la alícuota disminuye, mientras que ante una suba del precio el porcentaje aumenta. Este mecanismo permite que la Provincia comparta el riesgo del contexto de mercado con el operador, sostenga la continuidad de la actividad en escenarios adversos y, al mismo tiempo, garantice una mayor participación del valor generado cuando las condiciones resultan más favorables.

image La extensión por diez años garantiza continuidad operativa y control provincial sobre las áreas.

El marco regulatorio que acompaña la prórroga

La prórroga contempla un esquema de control integral que faculta a la autoridad provincial a realizar inspecciones sin previo aviso, solicitar información técnica, auditar procesos y constatar el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por la operadora. Este mecanismo busca garantizar transparencia, trazabilidad y una verificación efectiva de las condiciones acordadas.

La decisión se inscribe dentro de una política más amplia orientada a la reactivación de áreas convencionales, que incorpora nuevos actores y distintos modelos de gestión. El enfoque prioriza la actividad de desarrollo, la producción sostenida, el cuidado ambiental y el impulso al desarrollo local. Este esquema ya fue aplicado en otros casos de la provincia, con resultados positivos en materia de inversión, empleo y recuperación productiva.

Cabe recordar que, mediante una resolución emitida en 2025, el Ministerio de Energía y Ambiente autorizó la cesión de concesiones de las áreas Piedras Coloradas y Cacheuta desde la empresa CGC hacia VenOil SA. La medida formalizó la transferencia total, aseguró la continuidad operativa y permitió sostener una producción conjunta superior a 200 m³ diarios de petróleo.