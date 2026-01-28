Cornejo impulsa una obra cloacal histórica y fortalece la infraestructura hídrica con fondos del Resarcimiento

El gobernador Alfredo Cornejo recorrió la obra del sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel , una intervención clave para el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria del departamento.

La obra , financiada con los Fondos del Resarcimiento , permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales y optimizar los sistemas de provisión y monitoreo de agua potable, beneficiando a miles de vecinos.

Para el cierre de campaña Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

En el mismo acto, y tras la recorrida, se procedió a la firma del convenio para la realización de un nuevo parque solar fotovoltaico, que tendrá como objetivo mejorar la eficiencia energética del operador Aguas Luján y reducir los costos operativos asociados al servicio de agua potable.

El Gobernador destacó la importancia de la obra del sistema cloacal Costa Flores–Perdriel , al señalar que se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos y que permite dar respuesta a problemáticas estructurales de la zona, en el marco de una planificación provincial sostenida en el tiempo.

Tras la recorrida Cornejo puso en valor el trabajo en conjunto para los habitantes de la zona al mencionar que "es una obra que es emblemática para el barrio, que soluciona problemas de años. Es un trabajo que viene a resolver un problema de varios barrios de esta zona”.

DSC07567

En ese sentido, el mandatario remarcó que las obras de saneamiento y provisión de agua potable forman parte de las prioridades definidas por la Provincia para la aplicación de los Fondos del Resarcimiento, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

“Estas son las obras de cloaca y agua que hemos priorizado del Fondo del Resarcimiento”, subrayó el Gobernador.

Una obra que mejora la calidad de vida

El sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel contempla más de 35 kilómetros de cañerías instaladas, la ejecución de más de 1.600 conexiones domiciliarias, la construcción de tres estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento de Agrelo, que alcanzará una superficie de 59 hectáreas.

Esta obra permitirá conectar a más de 6.400 habitantes al nuevo servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, mejorando de manera sustancial la calidad de vida y el cuidado ambiental en la zona.

La inversión total asciende a $12.097.302.000, equivalente a más de 8,3 millones de dólares. En cuanto al avance de los trabajos, la primera etapa presenta un 35% de ejecución, la segunda un 5%, la tercera etapa fue adjudicada este lunes 26 de enero, mientras que la cuarta se encuentra en gestión para la firma del convenio específico.