28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras estratégicas

Cornejo impulsa una obra cloacal histórica y fortalece la infraestructura hídrica con fondos del Resarcimiento

Con fondos del Resarcimiento, el Gobierno provincial avanza en una obra cloacal clave que amplía el saneamiento, mejora el acceso al agua y beneficia a miles de vecinos.

DSC07495
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo recorrió la obra del sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel, una intervención clave para el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria del departamento.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento, permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales y optimizar los sistemas de provisión y monitoreo de agua potable, beneficiando a miles de vecinos.

Lee además
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza. Foto: Dani Cano.
Para el cierre de campaña

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?
El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 142 viviendas en un barrio de Tunuyán
en vista flores

Alfredo Cornejo entregó en Tunuyán el barrio más grande de su gestión

En el mismo acto, y tras la recorrida, se procedió a la firma del convenio para la realización de un nuevo parque solar fotovoltaico, que tendrá como objetivo mejorar la eficiencia energética del operador Aguas Luján y reducir los costos operativos asociados al servicio de agua potable.

El Gobernador destacó la importancia de la obra del sistema cloacal Costa Flores–Perdriel, al señalar que se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos y que permite dar respuesta a problemáticas estructurales de la zona, en el marco de una planificación provincial sostenida en el tiempo.

Tras la recorrida Cornejo puso en valor el trabajo en conjunto para los habitantes de la zona al mencionar que "es una obra que es emblemática para el barrio, que soluciona problemas de años. Es un trabajo que viene a resolver un problema de varios barrios de esta zona”.

DSC07567

En ese sentido, el mandatario remarcó que las obras de saneamiento y provisión de agua potable forman parte de las prioridades definidas por la Provincia para la aplicación de los Fondos del Resarcimiento, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

“Estas son las obras de cloaca y agua que hemos priorizado del Fondo del Resarcimiento”, subrayó el Gobernador.

Una obra que mejora la calidad de vida

El sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel contempla más de 35 kilómetros de cañerías instaladas, la ejecución de más de 1.600 conexiones domiciliarias, la construcción de tres estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento de Agrelo, que alcanzará una superficie de 59 hectáreas.

Esta obra permitirá conectar a más de 6.400 habitantes al nuevo servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, mejorando de manera sustancial la calidad de vida y el cuidado ambiental en la zona.

La inversión total asciende a $12.097.302.000, equivalente a más de 8,3 millones de dólares. En cuanto al avance de los trabajos, la primera etapa presenta un 35% de ejecución, la segunda un 5%, la tercera etapa fue adjudicada este lunes 26 de enero, mientras que la cuarta se encuentra en gestión para la firma del convenio específico.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria

El Gobierno de Mendoza oficializó a los miembros del Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura

Se oficializó el traspaso de un tramo de la Ruta Nacional 7 a la provincia de Mendoza: qué implica

Cornejo destacó el valor humanitario de la Cumbre por la Paz protagonizada por veteranos de Malvinas

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios

El Gobierno de Mendoza ratificó un préstamo internacional para obras de Aysam

El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos

El Gobierno de Mendoza evalúa viviendas afectadas por tormentas en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza. Foto: Dani Cano.
Para el cierre de campaña

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió