El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos.

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes una reasignación de presupuesto en el sistema público de salud por más de $366 millones para sostener una ampliación en la planta de personal en distintos hospitales de la provincia. La medida quedó formalizada a través del decreto 2511, publicado en el Boletín Oficial.
Según la norma, se crearon 52 nuevos cargos en el ámbito del Ministerio de Salud y Deportes, amparados por la Ley N° 9601, que faculta al Poder Ejecutivo a crear cargos cuando existan razones esenciales de servicio o por aplicación de la movilidad de personal.
La ampliación corresponde a distintos agrupamientos del Régimen 38, creado por la Ley N° 9539, en diversos agrupamientos de dicho escalafón, en grado inicial, dentro de dependencias del Carácter 2 de la administración provincial.
Presupuesto para hospitales de la provincia de Mendoza
La modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 es por un total de $366.560.925, que serán distribuidos de la siguiente manera:
Hospital Central: $121.997.607
Hospital Humberto J. Notti: $67.315.079
Hospital Teodoro Schestakow: $9.368.540,33
Hospital Luis C. Lagomaggiore: $89.243.868,25
Hospital Alfredo Perrupato: $15.049.573,61
Hospital Enfermeros Argentinos: $5.670.704,13
Hospital Antonio Scaravelli: $26.390.981,85
Hospital Carlos Saporiti: $24.655.684,43
Hospital General Las Heras: $6.868.885,69
El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
Contempla el ingreso y la promoción por grados dentro de los agrupamientos establecidos, así como el acceso y ejercicio de funciones jerárquicas, de acuerdo con la idoneidad, nivel de formación y rendimiento laboral. La retribución de los profesionales esta compuesta por un componente horario y otro de objetivos. Además, permite acceder a remuneración extra por productividad.