El Gobierno de Mendoza reforzó el presupuesto para hospitales: los motivos.

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes una reasignación de presupuesto en el sistema público de salud por más de $366 millones para sostener una ampliación en la planta de personal en distintos hospitales de la provincia. La medida quedó formalizada a través del decreto 2511, publicado en el Boletín Oficial.

Según la norma, se crearon 52 nuevos cargos en el ámbito del Ministerio de Salud y Deportes , amparados por la Ley N° 9601, que faculta al Poder Ejecutivo a crear cargos cuando existan razones esenciales de servicio o por aplicación de la movilidad de personal.

La ampliación corresponde a distintos agrupamientos del Régimen 38 , creado por la Ley N° 9539, en diversos agrupamientos de dicho escalafón, en grado inicial, dentro de dependencias del Carácter 2 de la administración provincial.

La modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 es por un total de $366.560.925 , que serán distribuidos de la siguiente manera:

Hospital Central : $121.997.607

: $121.997.607 Hospital Humberto J. Notti : $67.315.079

: $67.315.079 Hospital Teodoro Schestakow : $9.368.540,33

: $9.368.540,33 Hospital Luis C. Lagomaggiore : $89.243.868,25

: $89.243.868,25 Hospital Alfredo Perrupato : $15.049.573,61

: $15.049.573,61 Hospital Enfermeros Argentinos : $5.670.704,13

: $5.670.704,13 Hospital Antonio Scaravelli : $26.390.981,85

: $26.390.981,85 Hospital Carlos Saporiti : $24.655.684,43

: $24.655.684,43 Hospital General Las Heras: $6.868.885,69

El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Régimen 38 en la salud

Este régimen especial para médicos, creado fue creado por el Ejecutivo a través de Ley 9539 con el objetivo de "fortalecer el Sistema Provincial de Salud Pública" ante la crisis de recursos humanos en el sector. Es autónomo y de acceso voluntario para los profesionales que deseen adherirse.

Contempla el ingreso y la promoción por grados dentro de los agrupamientos establecidos, así como el acceso y ejercicio de funciones jerárquicas, de acuerdo con la idoneidad, nivel de formación y rendimiento laboral. La retribución de los profesionales esta compuesta por un componente horario y otro de objetivos. Además, permite acceder a remuneración extra por productividad.