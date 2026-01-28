El Gobierno de Mendoza evalúa viviendas afectadas por tormentas en San Rafael

Autoridades gubernamentales de la provincia de Mendoza recorrieron el paraje Los Coroneles en San Rafael , donde supervisaron la situación de los vecinos afectados por las tormentas y coordinaron acciones junto con distintas áreas del Estado.

Santiago Suarez, jefe de Gabinete y Francisco Mondotte , director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezaron una serie de actividades en Los Coroneles, paraje de San Rafael, con el objetivo de relevar la situación de las familias damnificadas por las recientes tormentas y supervisar las tareas de asistencia que se vienen desarrollando en la zona.

En ese sentido, hay que destacar el trabajo en conjunto que se realiza con las áreas de Hidráulica, Vialidad Provincial y Desarrollo Comunitario, que intervienen de manera articulada para evaluar los daños ocasionados , restablecer la infraestructura afectada y acompañar a la comunidad en el proceso de recuperación.

Es importante señalar que los vecinos afectados están alojados de manera provisoria en la escuela José Amoroso , donde reciben acompañamiento integral por parte del Estado provincial.

Santiago Suarez: "Estamos analizando en este momento la situación de los vecinos de Los Coroneles"

Santiago Suarez destacó la importancia de una respuesta rápida y coordinada frente a estas contingencias climáticas sufridas días atrás por los vecinos de Los Coroneles. “Se les dio alojamiento de manera provisoria en esta escuela y estamos analizando en este momento, la situación de cada uno de los vecinos, las necesidades a futuro, y relevando la zona también con los trabajos que está haciendo Vialidad Provincial e Hidráulica”, detalló el funcionario.

image Francisco Mondotte y Santiago Suarez en San Rafael

Francisco Mondotte: "La urgencia se está atendiendo"

Por su parte, Francisco Mondotte dio a conocer cuáles serán los pasos que seguirá el Gobierno provincial ante esta situación y expresó que “la urgencia se está atendiendo, sobre todo el punto de vista del desarrollo humano de las personas que están evacuadas. También se debe evaluar la infraestructura, las condiciones estructurales de los domicilios, y después avanzar con alguna solución más de fondo para estas condiciones, en conjunto todos, municipios, Cruz Roja, entidades intermedias y la Provincia”.

“Probablemente, la semana que viene vamos a tener un panorama mucho más claro acerca de qué casas son habitables, cuáles no y cuáles requieren algún tipo de refacción concreta para garantizar seguridad estructural, en un trabajo en conjunto del gobierno provincial con el municipal, como siempre se ha hecho“, dijo Mondotte.