28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Reconstrucción y seguridad en el sur

El Gobierno de Mendoza evalúa viviendas afectadas por tormentas en San Rafael

Se relevaron en Los Coroneles San Rafael, las condiciones de cada hogar para definir refacciones necesarias y garantizar seguridad estructural

Funcionarios provinciales dialogaron con vecinos del paraje Los Coroneles en San Rafael.

Funcionarios provinciales dialogaron con vecinos del paraje Los Coroneles en San Rafael.

Santiago Suarez, jefe de Gabinete y Francisco Mondotte, director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezaron una serie de actividades en Los Coroneles, paraje de San Rafael, con el objetivo de relevar la situación de las familias damnificadas por las recientes tormentas y supervisar las tareas de asistencia que se vienen desarrollando en la zona.

Lee además
Mendoza entre tormentas y calor: qué dice el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Enero, febrero, marzo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre
El Gobierno apuesta a la transición de la matriz energética hacia fuentes de energía limpias.
De las represas al sol

Mendoza y las energías renovables: ¿por qué ampliar la matriz es clave?
image
Funcionarios del Gobierno dialogaron con los vecinos del distrito sanrafaelino.

Funcionarios del Gobierno dialogaron con los vecinos del distrito sanrafaelino.

En ese sentido, hay que destacar el trabajo en conjunto que se realiza con las áreas de Hidráulica, Vialidad Provincial y Desarrollo Comunitario, que intervienen de manera articulada para evaluar los daños ocasionados, restablecer la infraestructura afectada y acompañar a la comunidad en el proceso de recuperación.

Autoridades provinciales recorrieron las zonas afectadas en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: TRAS LAS LLUVIASOPERATIVO ESPECIAL EN LOS CORONELES

Es importante señalar que los vecinos afectados están alojados de manera provisoria en la escuela José Amoroso, donde reciben acompañamiento integral por parte del Estado provincial.

Santiago Suarez: "Estamos analizando en este momento la situación de los vecinos de Los Coroneles"

Santiago Suarez destacó la importancia de una respuesta rápida y coordinada frente a estas contingencias climáticas sufridas días atrás por los vecinos de Los Coroneles. “Se les dio alojamiento de manera provisoria en esta escuela y estamos analizando en este momento, la situación de cada uno de los vecinos, las necesidades a futuro, y relevando la zona también con los trabajos que está haciendo Vialidad Provincial e Hidráulica”, detalló el funcionario.

image
Francisco Mondotte y Santiago Suarez en San Rafael

Francisco Mondotte y Santiago Suarez en San Rafael

Francisco Mondotte: "La urgencia se está atendiendo"

Por su parte, Francisco Mondotte dio a conocer cuáles serán los pasos que seguirá el Gobierno provincial ante esta situación y expresó que “la urgencia se está atendiendo, sobre todo el punto de vista del desarrollo humano de las personas que están evacuadas. También se debe evaluar la infraestructura, las condiciones estructurales de los domicilios, y después avanzar con alguna solución más de fondo para estas condiciones, en conjunto todos, municipios, Cruz Roja, entidades intermedias y la Provincia”.

“Probablemente, la semana que viene vamos a tener un panorama mucho más claro acerca de qué casas son habitables, cuáles no y cuáles requieren algún tipo de refacción concreta para garantizar seguridad estructural, en un trabajo en conjunto del gobierno provincial con el municipal, como siempre se ha hecho“, dijo Mondotte.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza y las energías renovables: ¿por qué ampliar la matriz es clave?

Un centenar de personas se reunirán en Mendoza para celebrar el campamento nacional de la Juventud Agraria

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

La Justicia Federal de Mendoza frenó aumentos de prepagas y el fallo impacta en todo el país

El después de la tormenta en Mendoza: un incendio, rutas cortadas y 44 intervenciones

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 28 de enero

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Lo acusaron de una violenta agresión, escapó y lo detuvieron en un centro de rehabilitación en San Juan

LO QUE SE LEE AHORA
En esta posta sanitaria de San Rafael lograron reanimar a la menor afectada.
susto

Milagroso salvataje de una niña de un año en San Rafael

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió