Infraestructura escolar

Escuelas de San Rafael se ponen a punto para el ciclo lectivo 2026

Los trabajos alcanzan a escuelas primarias y especiales de San Rafael, con intervenciones en techos, pisos y nuevos espacios educativos.

Trabajo en las escuelas de San Rafael.

Trabajo en las escuelas de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de que las instituciones en educación empiecen el ciclo lectivo 2026 en condiciones edilicias apropiadas, es que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la provincia de Mendoza continúa con las labores de refacción en todo el territorio. En esta oportunidad, los trabajos se han realizado en diversas escuelas del departamento de San Rafael, en el sur provincial.

image

La escuela 1-401 República de Bolivia, ubicada en el distrito Cuadro Nacional, es una de las instituciones con intervenciones de gran envergadura. Con un presupuesto total de 160 millones de pesos, se le está realizando el cambio de cubierta, cuya superficie es de un total de 700m2. Para el caso, se retira la cubierta de chapa existente (que se encuentra sobre losa), se arma una estructura con caños laminados anclados a la losa, se coloca lana de vidrio de 2 pulgadas y luego una chapa sinusoidal de calibre 22. Actualmente se encuentra en un avance aproximado del 50%.

image

Cabe destacar que del techo se sacó parte de las chapas de fibrocemento, se limpió, se colocó refuerzo metálico para poder atornillar las chapas nuevas y luego se realizará la zinguería correspondiente. Respecto del piso, se demolieron paños de hormigón que estaban muy deteriorados y se hormigonaron nuevamente.

Otras instituciones de San Rafael

  • Escuela 1-447 Pedro Julián Bombal: la institución primaria de gestión pública ubicada en el distrito El Cerrito está realizando el cambio de toda la cubierta y se está haciendo la reposición por completo.
  • Escuela 2-010 Dr. Nicolás Paperno: la escuela especial ubicada en la ciudad está haciendo el traslado de la escuela a los terrenos de la escuela Isidro Zapata, en los cuales se ha realizado las tareas de limpieza del terreno, terraplén, de estabilizado, donde se colocarán los módulos con un total de ocho aulas, sector administrativo, dirección, cocina y galería. Esto va a incluir también un jardín, una parte maternal y un salón de psicomotricidad.
  • Escuela 1-296 Maestro Juan Manuel Gamboa: en la institución primaria de Rama Caída se está realizando la construcción de un playón deportivo, gracias a toda una remoción de las partes deterioradas, ampliándolo, para concretar un puente de ingreso a la escuela.
