Un centenar de personas se reunirán en Mendoza para celebrar el campamento nacional de la Juventud Agraria Instagram @juventudagrariamendoza

La provincia de Mendoza será sede del campamento nacional de la Juventud Agraria, que se reactivará tras una pausa de casi una década. Además, es la primera vez que se organiza en territorio mendocino y estiman que participarán más de un centenar de personas.

El encuentro será los días 6, 7 y 8 de febrero en el departamento de Rivadavia. "Buscamos que se sumen jóvenes con ánimo de debate y de la ruralidad que quieran participar", comentó el secretario nacional de Juventud de la Federación Agraria Argentina , Agustín Fantino.

Según se detalló, el viernes 6 de febrero serán las acreditaciones en el Teatro Municipal "Luis Encio Bianchi" , donde también se realizará el acto de apertura y las charlas.

"El acampe de los chicos va a ser en el Polideportivo Municipal de Rivadavia y el día sábado tenemos previstas experiencias productivas para que los jóvenes de distintos puntos del país puedan conocer la matriz productiva y económica de la provincia , como también el manejo ambiental", explicó.

Es una oportunidad muy importante para que la juventud sea partícipe y protagonista de este momento del campo argentino.

A su vez, en el evento nacional que se realizará en Mendoza habrá:

Espacios de formación,

Paneles y debates,

Visitas guiadas a puntos turísticos, bodegas y empresas relacionadas al sector agropecuario,

relacionadas al sector agropecuario, Experiencias en territorio.

Fantino expresó que esperan a jóvenes de todo el país y gran participación de los mendocinos. "Creo que es un espacio muy importante para que la juventud pueda debatir, desarrollarse, reunirse, fraternizar y pensar juntos en proyectos futuros que puedan darles soluciones al medio rural", indicó.