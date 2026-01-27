El oro alcanza máximos históricos: cuál es el impacto en la economía argentina

En 2025 y durante los primeros días de 2026, el oro atravesó un fuerte impulso alcista que se tradujo en ganancias tanto para el metal físico como para los instrumentos financieros vinculados a su cotización, entre ellos algunos Cedears como SPDR Gold Trust (GLD) y VanEck Gold Miners ETF (GDX) .

Este movimiento no responde a un hecho aislado, sino que refleja un fenómeno más amplio del mercado financiero global: ante un escenario marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y la volatilidad cambiaria , los inversores vuelven a refugiarse en activos que históricamente preservan valor y ofrecen cobertura frente a crisis.

A finales de enero de 2026, el precio del oro superó por primera vez los US$5.000 por onza , impulsado por una combinación de factores globales como la debilidad del dólar , los conflictos geopolíticos y las expectativas de eventuales cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

El rally del oro impacta en la economía local y en el frente externo.

El rally fue particularmente intenso: el metal registró subas superiores al 9% en apenas una semana , alcanzando niveles que muchos analistas proyectaban recién para finales del año, según informó Ámbito Financiero.

Cómo impacta el oro récord en la economía argentina

En la Argentina, el avance del oro se siente tanto en la economía diaria como en el plano macroeconómico. Por un lado, crecen las consultas y operaciones en negocios vinculados a la venta de joyas; por otro, la suba del metal tiene efectos directos sobre las cuentas del Estado.

Si bien el país no figura entre los principales compradores o vendedores informados por el Consejo Mundial del Oro, el incremento del precio internacional impacta en la revalorización de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya superan los US$45.000 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021.

La valuación de las tenencias del BCRA —estimadas en 1,98 millones de onzas troy según datos oficiales, o 61,7 toneladas de acuerdo con el Consejo Mundial del Oro— aumentó más de 110% entre diciembre de 2023 y mediados de enero de 2026.

Cuando asumió el gobierno de Javier Milei las reservas en oro del Banco Central se ubicaban en torno a los US$4.000 millones. Solo por el efecto del precio récord, esas tenencias alcanzan actualmente un valor cercano a los US$8.500 millones.

image La suba del metal revalorizó las reservas del Banco Central argentino.

El efecto derrame sobre la minería y las exportaciones

Según informó TN, la escalada del oro también genera un impulso adicional para la minería argentina, con proyectos que se reactivan, otros que aceleran su desarrollo y un crecimiento significativo de las ventas al exterior.

Datos oficiales indican que las exportaciones mineras totalizaron US$6.037 millones en 2025, el valor más alto de la historia del sector y un incremento del 29,2% respecto del año anterior.

Dentro de ese total, las exportaciones de minerales metalíferos alcanzaron los US$4.948 millones entre enero y diciembre. En ese grupo, el oro volvió a destacarse como el principal motor del complejo: aportó US$4.078 millones en exportaciones, marcando un récord histórico para el país.