18 de enero de 2026
En pleno auge del oro, cuánto cuestan hoy las joyas de metales preciosos en Mendoza

Cuál es el precio de las joyas de oro y plata en la provincia de Mendoza y cuánto podrían pagar si decidís vender piezas de metal precioso.

Imagen ilustrativa generada con IA
 Por Soledad Maturano

Acercarse hoy a una joyería en la provincia de Mendoza ya no es sólo una cuestión estética o ligada a un evento puntual. Es sintomático de este escenario que, durante 2025, el oro se haya consolidado como uno de los activos con mejor desempeño a nivel global, con una suba cercana al 65%.

Este movimiento no pasa desapercibido y tiene repercusión social, generando consultas e interés en los ciudadanos, no sólo para comprar joyas sino también para vender piezas guardadas, heredadas o en desuso. En paralelo, la plata —otro metal noble— acompaña esta tendencia, aunque con precios más accesibles y un público más amplio.

El interés no implica necesariamente una compra inmediata. Muchas personas ingresan a las casas especializadas para mirar precios, comparar diseños o simplemente entender cuánto vale hoy una joya de oro o plata. A continuación, realizamos un repaso.

anillos aritos de plata
Las joyas de plata, otro metal precioso, se presentan como una alternativa más accesible que el oro para el público general.

Cuánto cuestan las joyas de oro y plata en Mendoza

Los precios de la joyería de metales preciosos marcan una distancia pronunciada a la bijouterie tradicional. En el caso de aros de plata 925, los valores oscilan ampliamente —desde $70.000 hasta $200.000— según el diseño, los detalles y la presencia de piedras o cristales.

En los locales de Mendoza, se observan anillos de plata dorada desde poco más de $20.000, mientras que modelos más elaborados —como piezas estilo Cartier con cubics— pueden alcanzar valores cercanos a los $90.000.

Cuando se trata de oro, el salto es mucho más pronunciado. Los anillos de oro 18 quilates, especialmente aquellos con brillantes o cubics, pueden ubicarse en un rango que va aproximadamente desde $1.500.000 hasta valores que superan los $5.000.000, según peso y diseño.

Un clásico par de alianzas de oro 18K, de unos cinco gramos, ronda actualmente el millón y medio de pesos, aunque los hay más caros.

Incluso dentro de la plata, los precios escalan cuando se trata de piezas de mayor peso o diseño exclusivo: algunos anillos alcanzan los $500.000, mientras que otros se mantienen más cerca de los $120.000.

joyas oro
El oro marca una clara diferencia de precios, con piezas que pueden superar los $5.000.000.

Y si en tu casa hay joyas de oro, cuánto te pueden dar por venderlas

Algunas casas de Mendoza cotizan piezas según el peso y la pureza del metal, tomando como referencia el valor internacional, que fluctúa a diario. A modo orientativo, una cantidad cercana a los ocho gramos de oro puede representar una suma cercana al millón de pesos, aunque el monto final depende del precio del día y de la evaluación del material.

Por eso, es recomendable recorrer y consultar en más de un local la cotización. En un contexto donde el oro vuelve a brillar como activo, las joyerías se convierten en un reflejo de cómo los movimientos globales impactan, también, en las decisiones cotidianas.

