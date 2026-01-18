En pleno auge del oro, cuánto cuestan hoy las joyas de metales preciosos en Mendoza

Acercarse hoy a una joyería en la provincia de Mendoza ya no es sólo una cuestión estética o ligada a un evento puntual. Es sintomático de este escenario que, durante 2025, el oro se haya consolidado como uno de los activos con mejor desempeño a nivel global, con una suba cercana al 65%.
Este movimiento no pasa desapercibido y tiene repercusión social, generando consultas e interés en los ciudadanos, no sólo para comprar joyas sino también para vender piezas guardadas, heredadas o en desuso. En paralelo, la plata —otro metal noble— acompaña esta tendencia, aunque con precios más accesibles y un público más amplio.
El interés no implica necesariamente una compra inmediata. Muchas personas ingresan a las casas especializadas para mirar precios, comparar diseños o simplemente entender cuánto vale hoy una joya de oro o plata. A continuación, realizamos un repaso.
Cuánto cuestan las joyas de oro y plata en Mendoza
Los precios de la joyería de metales preciosos marcan una distancia pronunciada a la bijouterie tradicional. En el caso de aros deplata 925, los valores oscilan ampliamente —desde $70.000 hasta $200.000— según el diseño, los detalles y la presencia de piedras o cristales.
En los locales de Mendoza, se observan anillos de plata dorada desde poco más de $20.000, mientras que modelos más elaborados —como piezas estilo Cartier con cubics— pueden alcanzar valores cercanos a los $90.000.
Cuando se trata de oro, el salto es mucho más pronunciado. Los anillos de oro 18 quilates, especialmente aquellos con brillantes o cubics, pueden ubicarse en un rango que va aproximadamente desde $1.500.000 hasta valores que superan los $5.000.000, según peso y diseño.
Un clásico par de alianzas de oro 18K, de unos cinco gramos, ronda actualmente el millón y medio de pesos, aunque los hay más caros.
Incluso dentro de la plata, los precios escalan cuando se trata de piezas de mayor peso o diseño exclusivo: algunos anillos alcanzan los $500.000, mientras que otros se mantienen más cerca de los $120.000.
Y si en tu casa hay joyas de oro, cuánto te pueden dar por venderlas
Algunas casas de Mendoza cotizan piezas según el peso y la pureza del metal, tomando como referencia el valor internacional, que fluctúa a diario. A modo orientativo, una cantidad cercana a los ocho gramos de oro puede representar una suma cercana al millón de pesos, aunque el monto final depende del precio del día y de la evaluación del material.
Por eso, es recomendable recorrer y consultar en más de un local la cotización. En un contexto donde el oro vuelve a brillar como activo, las joyerías se convierten en un reflejo de cómo los movimientos globales impactan, también, en las decisiones cotidianas.