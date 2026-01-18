18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Inversiones

Crece el parque automotor en Mendoza: las inscripciones de 0km aumentaron casi 54% en 2025

Las inscripciones de vehículos 0km incrementaron más del 50% en un año y las transferencias, casi el 10%. Conocé los datos.

Crece el parque automotor en Mendoza: las inscripciones de 0km aumentaron casi 54% en 2025
Crece el parque automotor en Mendoza: las inscripciones de 0km aumentaron casi 54% en 2025 Foto: web
 Por Sofía Pons

El Gobierno de la Nación difundió las nuevas cifras de transferencias de automotores e inscripciones iniciales correspondientes a 2025. Los datos muestran un fuerte crecimiento del parque automotor en la provincia de Mendoza, la cual registró un importante incremento en la cantidad de cero kilómetros registrados.

El sueño del auto propio se cumplió para muchos mendocinos el año pasado. En 2025 la cantidad de inscripciones iniciales de autos se incrementó en un 53,8% con respecto al 2024 en la provincia.

Lee además
Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo
Autos usados: 2025 cerró con cifras récord y alza del 8,12% interanual.
Mercado automotor

Pese a la falta de crédito, las ventas de autos usados marcaron un récord en 2025
Embed

En el caso de las motos, las inscripciones iniciales incrementaron 36,58% durante el año pasado, con respecto al 2024. Además, de los 25.282 autos inscriptos, se registraron 22.671 motos y 464 maquinarias en Mendoza.

Para tener una dimensión, mientras que en 2025 se inscribieron más de 25 mil autos, el pico máximo que alcanzó la provincia desde el año 2000, se registró en 2013, con 38.294 inscripciones. En cambio, el mínimo fue en 2002, con 2.738.

Qué pasó con las transferencias de vehículos en Mendoza

En lo que respecta a las transferencias de autos, la variación no fue tan grande. De 2024 a 2025, incrementaron 7,1%, alcanzando un total de 98.827 transferencias en la provincia de Mendoza.

El récord local de transferencias de automóviles se logró en 2013, con 110.478, mientras que el mínimo alcanzado, se registró en 2001, con 40.687.

En cambio, las motos no tuvieron la misma suerte. Las transferencias disminuyeron 6,8%, de 2024 al año pasado, en Mendoza. El total de motos transferidas en 2025 fue de 18.831.

Embed

Cómo se posiciona Mendoza a nivel nacional

La provincia de Mendoza fue la quinta provincia con mayor cantidad de inscripciones iniciales de autos en 2025, por detrás de Santa Fe y Córdoba. Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires lideraron el ranking.

En lo que respecta a transferencias de autos, también se ubicó en quinto lugar, pero detrás de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. El listado fue encabezado por Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

A nivel nacional, se realizaron 615.138 inscripciones iniciales de autos y 1.890.403 transferencias durante todo el año pasado.

Temas
Seguí leyendo

Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado argentino en enero de 2026

En pleno auge del oro, cuánto cuestan hoy las joyas de metales preciosos en Mendoza

La inflación no cede: suben las verduras y condicionan el dato de enero

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 18 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
En pleno auge del oro, cuánto cuestan hoy las joyas de metales preciosos en Mendoza
ENTRE VITRINAS

En pleno auge del oro, cuánto cuestan hoy las joyas de metales preciosos en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores
ECONOMÍA PERSONAL

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú