Crece el parque automotor en Mendoza: las inscripciones de 0km aumentaron casi 54% en 2025 Foto: web

El Gobierno de la Nación difundió las nuevas cifras de transferencias de automotores e inscripciones iniciales correspondientes a 2025. Los datos muestran un fuerte crecimiento del parque automotor en la provincia de Mendoza , la cual registró un importante incremento en la cantidad de cero kilómetros registrados.

El sueño del auto propio se cumplió para muchos mendocinos el año pasado. En 2025 la cantidad de inscripciones iniciales de autos se incrementó en un 53,8% con respecto al 2024 en la provincia.

En el caso de las motos, las inscripciones iniciales incrementaron 36,58% durante el año pasado, con respecto al 2024. Además, de los 25.282 autos inscriptos, se registraron 22.671 motos y 464 maquinarias en Mendoza.

Para tener una dimensión, mientras que en 2025 se inscribieron más de 25 mil autos, el pico máximo que alcanzó la provincia desde el año 2000, se registró en 2013, con 38.294 inscripciones. En cambio, el mínimo fue en 2002, con 2.738.

Qué pasó con las transferencias de vehículos en Mendoza

En lo que respecta a las transferencias de autos, la variación no fue tan grande. De 2024 a 2025, incrementaron 7,1%, alcanzando un total de 98.827 transferencias en la provincia de Mendoza.

El récord local de transferencias de automóviles se logró en 2013, con 110.478, mientras que el mínimo alcanzado, se registró en 2001, con 40.687.

En cambio, las motos no tuvieron la misma suerte. Las transferencias disminuyeron 6,8%, de 2024 al año pasado, en Mendoza. El total de motos transferidas en 2025 fue de 18.831.

Cómo se posiciona Mendoza a nivel nacional

La provincia de Mendoza fue la quinta provincia con mayor cantidad de inscripciones iniciales de autos en 2025, por detrás de Santa Fe y Córdoba. Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires lideraron el ranking.

En lo que respecta a transferencias de autos, también se ubicó en quinto lugar, pero detrás de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. El listado fue encabezado por Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

A nivel nacional, se realizaron 615.138 inscripciones iniciales de autos y 1.890.403 transferencias durante todo el año pasado.