La inflación no cede: suben las verduras y condicionan el dato de enero

La inflación de enero comenzó a mostrar presiones en el rubro alimentos , con las verduras como principal factor de aumento a nivel nacional. A pesar de la caída del consumo , los precios continúan en alza y complican el objetivo de una desaceleración más marcada del costo de vida , según informes privados.

La inflación continúa mostrando resistencia a la baja en el inicio del año, con los alimentos y bebidas como uno de los rubros que más presionan sobre el índice general. Pese a la caída del consumo , los precios no ceden con la velocidad esperada y dificultan el objetivo oficial de llevar el costo de vida a niveles cercanos a cero.

Luego de una inflación del 2,8% en diciembre , el mercado comenzó a recalibrar expectativas. Si bien el 2025 cerró con un 31,5% , el índice más bajo de los últimos ocho años, los alimentos siguen mostrando incrementos que impactan de lleno en los hogares y complican una reducción más profunda de la pobreza .

Según datos de la consultora LCG , en la segunda semana de enero la categoría Alimentos y Bebidas registró una suba del 0,5% . Dentro de ese aumento, las verduras explicaron el 36% del incremento semanal , con una suba promedio del 2,1% , seguidas por los aceites , que aumentaron un 1,9% . En contrapartida, bebidas y lácteos restaron casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Por su parte, la consultora Eco Go midió un incremento del 0,8% en la misma semana. Allí, la clave estuvo en las verduras frescas y congeladas, con subas cercanas al 7%, además de aceites y grasas (3,75%), papa (3%) y carnes (0,5%). De mantenerse esta tendencia, la inflación de enero podría ubicarse en torno al 2%, según publica la Agencia NA.

Frutas y verduras: cómo se mueven los precios en el mercado mendocino

En Mendoza, el mercado de frutas y verduras atraviesa un momento bisagra, atravesado por factores de oferta, demanda y estacionalidad. La Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) informó que la manzana es una de las frutas que más subió en las últimas semanas debido a su escasez, ya que la temporada proveniente de Río Negro se encuentra en su tramo final. Esta menor disponibilidad elevó los precios de los cajones a valores que oscilan entre $60.000 y $90.000, según calidad y variedad.

En contraste, la pera muestra un comportamiento más estable, con precios entre $40.000 y $60.000, posicionándose como una opción más accesible en el mercado mayorista. En el caso de las verduras, si bien productos como la lechuga mantienen valores accesibles, se registran aumentos moderados en alimentos de consumo masivo como papa, zanahoria y cebolla, impulsados por costos logísticos y cuestiones estacionales.