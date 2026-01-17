Empleo privado en Argentina: nueva caída en octubre y señales de alerta en las provincias

En octubre de 2025 el empleo privado registrado volvió a retroceder en Argentina , con pérdidas mensuales y un ajuste que golpea a buena parte de las provincias. Mendoza figura entre las pocas jurisdicciones que muestran recuperación relativa , aunque el panorama general sigue dominado por caídas sostenidas .

Según el informe de la consultora Politikon Chaco , a partir de datos de la Secretaría de Trabajo , el empleo privado formal cayó 0,3% desestacionalizado en octubre, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos en un mes. Se trata de la quinta baja consecutiva : entre junio y octubre se perdieron 71.296 empleos formales.

En el horizonte más amplio, la serie desestacionalizada está 2,8% por debajo de noviembre de 2023 , lo que representa una pérdida acumulada de 176.908 puestos desde entonces. La comparación interanual también es negativa con un -0,9% respecto a octubre de 2024 , lo que también representa unos 58.196 empleos menos .

La contracción no fue homogénea, ya que solo cuatro provincias registraron mejoras mensuales en octubre , entre ellas San Juan (+1,4%) , Río Negro (+0,5%) , Santiago del Estero (+0,2%) y Córdoba (+0,1%) .

En la parte más crítica del mapa, provincias como Santa Cruz y La Rioja registran retrocesos acumulados de dos dígitos desde noviembre de 2023; Tierra del Fuego mostró una de las caídas mensuales más profundas (superior al 1%).

Por su parte, la provincia de Mendoza figura entre las tres jurisdicciones que recuperaron o superaron el nivel de empleo previo a noviembre de 2023, impulsada por la productividad de la industria energética.

El desempleo por sectores

El deterioro también fue sectorial. En octubre solo Pesca presentó una suba mensual (+1,8%), que aportó 262 nuevos empleos; sectores como Enseñanza, Electricidad, Gas y Agua y Servicios Sociales y de Salud se mantuvieron estables.

En contraste, diez sectores cayeron, con descensos más pronunciados en Industria Manufacturera (-0,6%), Construcción (-0,5%) y Explotación de Minas y Canteras (-0,5%).

La Construcción es el sector más golpeado desde noviembre de 2023, con una caída acumulada del 15,1%

