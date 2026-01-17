17 de enero de 2026
Empleo privado en Argentina: nueva caída en octubre y señales de alerta en las provincias

Una consultora privada presentó las cifras, que revelan una notable reducción de puestos de trabajo en algunas provincias del país en octubre. Mendoza aparece en el listado.

En octubre de 2025 el empleo privado registrado volvió a retroceder en Argentina, con pérdidas mensuales y un ajuste que golpea a buena parte de las provincias. Mendoza figura entre las pocas jurisdicciones que muestran recuperación relativa, aunque el panorama general sigue dominado por caídas sostenidas.

Caída del empleo privado en Argentina: ¿Qué dicen los datos?

Según el informe de la consultora Politikon Chaco, a partir de datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado formal cayó 0,3% desestacionalizado en octubre, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos en un mes. Se trata de la quinta baja consecutiva: entre junio y octubre se perdieron 71.296 empleos formales.

Empleo privado - Datos 2025

En el horizonte más amplio, la serie desestacionalizada está 2,8% por debajo de noviembre de 2023, lo que representa una pérdida acumulada de 176.908 puestos desde entonces. La comparación interanual también es negativa con un -0,9% respecto a octubre de 2024, lo que también representa unos 58.196 empleos menos.

¿Cómo se vieron los números en las provincias?

La contracción no fue homogénea, ya que solo cuatro provincias registraron mejoras mensuales en octubre, entre ellas San Juan (+1,4%), Río Negro (+0,5%), Santiago del Estero (+0,2%) y Córdoba (+0,1%).

En la parte más crítica del mapa, provincias como Santa Cruz y La Rioja registran retrocesos acumulados de dos dígitos desde noviembre de 2023; Tierra del Fuego mostró una de las caídas mensuales más profundas (superior al 1%).

Por su parte, la provincia de Mendoza figura entre las tres jurisdicciones que recuperaron o superaron el nivel de empleo previo a noviembre de 2023, impulsada por la productividad de la industria energética.

El desempleo por sectores

El deterioro también fue sectorial. En octubre solo Pesca presentó una suba mensual (+1,8%), que aportó 262 nuevos empleos; sectores como Enseñanza, Electricidad, Gas y Agua y Servicios Sociales y de Salud se mantuvieron estables.

Empleo privado - Datos 2025 (1)

En contraste, diez sectores cayeron, con descensos más pronunciados en Industria Manufacturera (-0,6%), Construcción (-0,5%) y Explotación de Minas y Canteras (-0,5%).

La Construcción es el sector más golpeado desde noviembre de 2023, con una caída acumulada del 15,1%

