Cómo se mueven los precios de frutas y verduras en el mercado mendocino

La comercialización de frutas y verduras atraviesa un momento bisagra, marcado por factores de oferta, demanda y estacionalidad que inciden en su disponibilidad. En este marco, el mercado mayorista de la provincia de Mendoza informó un comportamiento dispar de los precios, con subas pronunciadas en algunos casos y bajas en otros.

La Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) informó que la manzana es una de las frutas que más ha subido su precio en las últimas semanas. Este aumento se debe a su escasez, ya que "la temporada de manzana proveniente de Río Negro y otras zonas productivas se encuentra en su tramo final, lo que genera una menor disponibilidad en los mercados".

La baja disponibilidad impacta en el precio , ya que un cajón oscina entre $60.000 y $90.000, según la variedad y la calidad. Desde el sector aclararon que se trata de precios elevados, aunque directamente vinculados a la falta de oferta.

La pera , en cambio, muestra un comportamiento más estable. El mayor ingreso de mercadería permitió contener los precios, que se ubican entre $40.000 y $60.000 , también según calidad. De esta manera, se posiciona como una alternativa más accesible frente a la manzana dentro del mercado mayorista.

Mientras la manzana registra fuerte subas, las verduras de hoja verde mantienen precios bajos y aparecen como una opción conveniente para el consumo.

Otro caso destacado es el del limón, que registra una tendencia a la baja:

Semanas atrás alcanzaba valores cercanos a los $70.000, mientras que actualmente se comercializa entre $40.000 y $60.000. Este descenso se explica por el ingreso de limón de origen chileno y tucumano, lo que incrementó la oferta disponible.

Más estabilidad en los precios de las verduras

Por su parte, las verduras presentan un panorama más equilibrado. Por ejemplo, la lechuga se encuentra en valores accesibles, al igual que otros vegetales de hoja verde.

Sin embargo, el informe también da cuenta de aumentos moderados en alimentos muy populares como la papa, la zanahoria y la cebolla. Tales aumentos están relacionados a mayores costos logísticos y cuestiones estacionales que afectan la producción y el traslado de la mercadería.