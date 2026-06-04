Ropa y cotillón de la Selección Argentina: qué precios exhibe el centro de Mendoza a días del Mundial 2026

Banderines celestes y blancos en las veredas , a la altura de los kioscos. Puestos con banderas, pilusos y otros productos de cotillón con los colores de la Selección Argentina . Casas de venta de telas, electrodomésticos o artesanías también se pintan con los colores del cielo. Esto es apenas una porción de lo que se respira en las calles de Mendoza a pocos días del inicio del Mundial 2026 .

Aunque las familias atraviesan una situación económica compleja, lo cierto es que este evento deportivo representa un momento de alegría, entusiasmo y comunidad . Muchos buscan por cábala, por contagio o por deseo -por mencionar algunos posibles motivos- tener alguna prenda de vestir que represente a la Selección Argentina .

Aunque la camiseta oficial de la selección supera los $200.000 , en el centro mendocino hay variadas opciones a precios sustancialmente menores que permiten acceder a algún tipo de prenda u objeto. Sitio Andino recorrió algunas de las principales calles y realizó un relevamiento que compartimos a continuación.

Cuánto cuesta vestir los colores de la Selección

Por la popular calle Godoy Cruz hay numerosos puestos que comercializan imitaciones de la camiseta a precios muy amigables y con variedad de talles: $14.000 para adultos y $10.000 para niños. En casas tradicionales de ropa, algunas remeras en exhibición se consiguen por $13.000. Allí no todas imitan la camiseta oficial de la selección, sino que también hay modelos completamente celestes con la bandera argentina en el centro, por ejemplo.

Siguiendo por la calle San Martín, varias casas exhiben en sus vidrieras decoración nacional para alentar a la Selección. Entre los locales de indumentaria se observan, por ejemplo, buzos con mates en celeste y blanco o con corazones en los mismos colores a $20.000.

Por calle General Paz también numerosos locales exhiben imitaciones de las camisetas y ropa con los colores nacionales a distintos valores: $13.500, $10.500 y $14.000.

En otro local, el vendedor señaló que las versiones premium de las camisetas se encuentran a $35.000, mientras que las clásicas cuestan $25.000. La diferencia está en el tipo de tela, el diseño, los colores y la confección.

Festejos Kilómetro cero mendoza, mundial qatar 2022, tercer partido argentina vs polonia-16.jpg Se aproxima el Mundial 2026. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, en el persa algunos de los precios relevados son:

$27.000 remera

$35.000 pantalón

$12.000 remeras de entrenamiento de la selección para niños ($13.500 para adultos)

$37.000 camperas y buzos

Pilusos, cornetas y banderas: cuánto cuesta el cotillón argentino

También en la vidriera de una reconocida casa de cotillón sobre calle Godoy Cruz se observan estos precios:

Piluso de Argentina: $1.000

Corneta con fuelle: $3.500

Bombín de Argentina: $700

Bufanda de Argentina: $3.500

Otros elementos que forman parte del cotillón, como pelotas de fútbol, réplicas de la Copa del Mundo y sombreros, se consiguen entre $7.000 y $10.000.

festejos, Argentina, Croacia, Mundial Qatar 2022, Arístides Villanueva El Mundial 2026 llega en un contexto complejo para las economías familiares. Foto: Yemel Fil

El clima mundialista, poco a poco, se acerca

"Los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo", canta Trueno en "Argentina". Este Mundial 2026 llega en un contexto marcado por dificultades económicas, cambios profundos y debates sociales que atraviesan la vida cotidiana de millones de argentinos.

En ese marco, poco a poco, el evento deportivo empieza a abrirse paso. Sin que los problemas desaparezcan y sin pretensiones de que el fútbol los resuelva, pero reconociendo que representa uno de los momentos capaces de reunir a millones detrás de una misma pasión. Las banderas, las camisetas y los colores celeste y blanco que se imponen en las calles son una muestra de ello.