Soja, maíz y trigo bajo presión por la incertidumbre global y el clima

Transcurridas un par de semanas desde el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, el mercado agrícola internacional espera con creciente impaciencia que los anuncios diplomáticos se traduzcan en operaciones concretas . Esa traducción todavía no se ha producido, y la demora pesa sobre los precios de los principales cultivos como https://www.sitioandino.com.ar/soja-a4218, maíz y trigo . soja

El mercado esperaba que los anuncios de China se tradujeran rápidamente en compras físicas de productos agrícolas estadounidenses . Como eso todavía no ocurre, los fondos especulativos podrían acelerar una toma de ganancias que genere presión bajista sobre los precios , advierten los especialistas que siguen de cerca el mercado de granos local e internacional .

El peso de esa corrección potencial se magnifica por el volumen de las posiciones mantenidas en los mercados de futuros de Chicago : los fondos especulativos acumulan compras netas equivalentes a más de 12,5 millones de toneladas de soja y más de 11 millones de toneladas de maíz . En ese contexto, cualquier decisión de desprenderse de posiciones implicaría una presión significativa a la baja .

A este escenario se añade otro factor de atención: la posibilidad de que el Estrecho de Ormuz reabra su tránsito por un período de 60 días, lo que afectaría las rutas de aprovisionamiento energético y, por extensión, los costos logísticos del comercio agrícola global .

image A pesar de las promesas durante la reunión entre Trump y Xi Jinping las compras de China de soja y otros granos no aparecen y caen los precios internacionales

El mercado de fertilizantes, bajo tensión

En paralelo al movimiento de los granos, el mercado de fertilizantes atraviesa una etapa de ajuste con implicancias directas sobre los costos de producción agrícola. China habilitó cuotas de exportación de urea con el objetivo de moderar los precios internacionales, mientras la Unión Europea suspendió por doce meses los aranceles a la importación de fertilizantes nitrogenados. En Estados Unidos, las autoridades investigan incrementos que se consideran excesivos: el precio de la urea acumuló subas de hasta 55% en los últimos meses.

India y el riesgo monzónico

Otro frente de incertidumbre se abre en Asia meridional. Las perspectivas de lluvias monzónicas en India se ubican en su nivel más bajo de los últimos once años, como consecuencia del fenómeno de El Niño, con riesgo directo sobre la producción agrícola de ese país. Sin embargo, India regularmente no es un actor que mueva por sí solo los mercados globales, pero una caída importante en su producción de oleaginosas y trigo podría generar impactos relevantes en la oferta mundial.

La situación ya registra señales concretas: India canceló exportaciones de harina de soja por 25.000 toneladas y comenzó a importar materia prima, ante el aumento interno de precios derivado de una menor cosecha local. En Indonesia, la decisión de centralizar las exportaciones de aceite de palma a través de una agencia estatal introduce interrogantes sobre la fluidez de los embarques, con efectos potenciales sobre la oferta global de aceites vegetales.

Soja: avance en campo, presión en puertos

En Estados Unidos, la siembra de soja alcanzó el 79% del área proyectada y el 49% del cultivo emergió, ambos indicadores por encima del promedio histórico. Sin embargo, el 27% del área sembrada registra algún grado de déficit hídrico, lo que mantiene el seguimiento climático como variable relevante para las semanas siguientes.

En Argentina, la cosecha cubre el 84,6% del área, y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó la estimación de producción a 50,1 millones de toneladas.

En el plano de la política comercial doméstica, el anuncio oficial de una eventual reducción gradual de retenciones a partir de enero próximo tuvo un efecto limitado sobre los precios. Según Romano, la mejora teórica para mayo de 2027 ronda los cinco dólares por tonelada, una mejora modesta en el contexto de la actual volatilidad internacional. A ello se suma el conflicto gremial del sector aceitero, que permanece bajo conciliación obligatoria por quince días, con incidencia potencial en el ritmo de procesamiento y exportación.

Maíz y trigo: señales mixtas

En maíz, la siembra en Estados Unidos avanzó al 86% con el 60% del cultivo emergido, y las exportaciones se mantienen firmes. En Argentina, la cosecha cubre el 34,7% del área, con rezago frente a la soja por prioridad operativa y condiciones de humedad en lotes tardíos. Los rendimientos iniciales en el norte del país se ubican en torno a los 59 quintales por hectárea.

El trigo, por su parte, muestra señales de deterioro en Norteamérica: la condición del cultivo en Estados Unidos cayó al 26% entre buena y excelente. El Consejo Internacional de Cereales recortó su estimación de producción mundial a 820 millones de toneladas, un dato que podría incidir en los precios si las condiciones no mejoran en las próximas semanas.

En Argentina, la siembra cubre el 14,2% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas. La reducción de los derechos de exportación, oficializada ayer por el gobierno, mejoró teóricamente la capacidad de pago al productor en aproximadamente cinco dólares por tonelada, aunque el efecto resultó parcialmente neutralizado por la caída de los precios internacionales.