4 de junio de 2026
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Mercado Libre analiza ampliar su presencia en la provincia de Mendoza

Representantes de la empresa visitaron a autoridades gubernamentales para estudiar las oportunidades de inversión. Qué dijeron.

Mercado Libre analiza ampliar su presencia en la provincia de Mendoza

Mercado Libre analiza ampliar su presencia en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Economía

Representantes de Mercado Libre visitaron la provincia para analizar las posibilidades de ampliación de sus actividades en el territorio mendocino. A su vez, se reunieron con autoridades gubernamentales para conocer las oportunidades de crecimiento e inversión.

El primer mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, recibió a Matías Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre para Argentina y Uruguay; Gabriel Díaz Zolorzalo, gerente de Relaciones Gubernamentales; y Gonzalo Gómez Romero, gerente de Relaciones Gubernamentales de Logística. También estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

“Ya son varias las veces que venimos a Mendoza y siempre encontramos una provincia con enormes oportunidades de crecimiento”, expresó Fernández Díaz.

La reunión permitió repasar el crecimiento que Mercado Libre viene registrando en Mendoza y las posibilidades de seguir fortaleciendo la presencia de la empresa en la provincia a través de nuevos proyectos vinculados a la logística, la tecnología y el comercio electrónico.

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Fernández Díaz señaló además que la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina atraviesa un proceso de fuerte expansión en Argentina y que Mendoza ocupa un lugar estratégico dentro de ese plan de desarrollo. Los representantes de Mercado Libre compartieron con las autoridades locales algunas de las iniciativas que la empresa viene impulsando junto a comercios, emprendedores y bodegas mendocinas, con el objetivo de ampliar la comercialización de productos a través de plataformas digitales y potenciar la llegada de la producción a nuevos mercados.

Mendoza como terreno propicio para la expansión de Mercado Libre

El directivo explicó que la provincia reúne condiciones que facilitan el crecimiento empresarial y promueven la generación de nuevas oportunidades económicas. “Mendoza es un ejemplo para el resto del país. Vemos un gran potencial logístico y un sistema tributario que favorece las inversiones, tanto en logística como en tecnología y desarrollo de talento”.

En particular, valoraron el marco normativo y tributario que contribuye a fortalecer la competitividad y a atraer inversiones privadas. Díaz Fernández destacó que las condiciones de la provincia permiten ampliar la matriz productiva y generar más empleo. “Las políticas públicas que impulsan los distintos gobiernos son fundamentales para el crecimiento. En el caso de Mendoza, lo vemos como un ejemplo para el resto del país”, expresó.

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Los representantes de la compañía destacaron las oportunidades que brinda Mendoza.

Los representantes de la compañía destacaron las oportunidades que brinda Mendoza.

Actualmente, Mercado Libre cuenta con más de 300 empleados vinculados al área tecnológica en Mendoza y más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos asociados a sus operaciones logísticas de última milla. Estos equipos forman parte de la estrategia de expansión que la empresa desarrolla en diferentes regiones del país.

Durante la reunión, los directivos ratificaron la intención de continuar creciendo en Mendoza mediante nuevas inversiones, proyectos de desarrollo y la generación de nuevo empleo directo e indirecto. Asimismo, destacaron que la provincia reúne ventajas competitivas que la posicionan como uno de los polos más atractivos para el crecimiento de la economía del conocimiento, la logística y el comercio electrónico en Argentina.

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