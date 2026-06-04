Salarios en Argentina: las provincias donde más y menos rinde el trabajo formal

Cuando se habla de salarios suele utilizarse un promedio nacional. Sin embargo, esa cifra esconde realidades muy diferentes. Los datos de remuneraciones del empleo privado registrado correspondientes a diciembre de 2025 muestran que existen amplias diferencias entre provincias , tanto en el nivel de ingresos como en el poder adquisitivo que esos salarios representan.

La distancia entre las jurisdicciones mejor remuneradas y aquellas con menores ingresos evidencia que el mercado laboral argentino está lejos de ser homogéneo.

El salario formal no es uniforme en el país.

Las provincias patagónicas continúan ubicándose entre las que registran los salarios privados más elevados del país . Neuquén, Santa Cruz y Chubut concentran actividades vinculadas a los hidrocarburos, la energía y otros sectores de alta productividad que permiten sostener remuneraciones significativamente superiores al promedio nacional.

La presencia de estas actividades genera un mayor valor agregado por trabajador y, en consecuencia, una mayor capacidad para pagar salarios más altos.

El desafío del norte argentino

En contraste, varias provincias del norte argentino presentan los menores salarios promedio del empleo registrado privado.

La especialización productiva en actividades de menor productividad relativa, junto con una menor presencia de sectores exportadores de alto valor agregado, contribuye a explicar esta situación.

Más que una diferencia salarial aislada, se trata de una manifestación de las asimetrías económicas que existen entre regiones.

¿Cuánto compra realmente un salario?

Comparar los salarios con la Canasta Básica Total permite observar las diferencias desde otra perspectiva.

En Neuquén, el salario promedio equivalía a 3,6 canastas básicas. En Santa Cruz y Chubut, otras dos provincias vinculadas a la explotación de hidrocarburos y actividades extractivas, la relación era de 3,4 y 3,1 canastas respectivamente. En el otro extremo, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Chaco apenas superaban entre 1,3 y 1,5 canastas.

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Esta diferencia resulta clave porque muestra que, aun dentro del empleo formal, la capacidad de generar bienestar económico varía significativamente según la provincia.

Productividad y salarios: una relación estrecha

Las brechas observadas no responden únicamente a cuestiones salariales. En gran medida reflejan diferencias estructurales en productividad, inversión y composición sectorial.

Las regiones donde predominan actividades intensivas en capital, recursos naturales o tecnología suelen exhibir mejores salarios. Por el contrario, aquellas economías más dependientes de actividades de baja productividad enfrentan mayores dificultades para generar empleo formal de calidad.

Estados Unidos EEUU petróleo hidrocarburos El trabajo vinculado al petróleo es uno de los mejores pagos en el país.

Más allá del salario

La fotografía de diciembre de 2025 deja una conclusión clara: la Argentina no tiene un único mercado laboral.

Las diferencias salariales entre provincias son, en buena medida, el reflejo de las desigualdades productivas que atraviesan al país. Por eso, discutir salarios también implica discutir desarrollo regional, inversión y oportunidades económicas.

Amira Ganum, Analista de Research en compensaciones – Gestión Capital Humano