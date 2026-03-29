Con el impulso petrolero, Neuquén gana lugar como destino para vivir y trabajar: una mirada mendocina

Muchos mendocinos miran hacia afuera de la provincia con la expectativa de mejorar su situación económica . No se trata de cruzar fronteras, sino de desplazarse dentro del propio país: quienes tienen oficios vinculados a la metalurgia, la industria o el petróleo siguen de cerca el crecimiento persistente de Neuquén .

Ubicada en el sur de la Argentina, Neuquén se consolidó como un punto estratégico en la economía nacional, principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta , el yacimiento que hoy motoriza gran parte de la actividad hidrocarburífera del país.

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Pueblos como Rincón de los Sauces o Añelo crecieron al calor de esta actividad , con momentos más tímidos y otras de fuerte expansión. Pero el cambio no es sólo económico: con los años, los históricos “pueblos petroleros” dejaron atrás la lógica del trabajador solitario y hoy, cada vez más trabajadores se trasladan en familia .

Así lo vivió Leandro Arias, un joven mendocino que hace un año y cuatro meses decidió mudarse junto a su mujer y sus hijos . Trabajaba en Carrefour, pero su oficio era la metalurgia, y al no encontrar posibilidades de crecimiento en Mendoza, apostó por Neuquén. La decisión fue acertada: hoy trabaja en Rincón de los Sauces , mientras su familia se instaló en la capital provincial.

neuquen petroleo rincon de los sauces trabajo Rincón de los Sauces es uno de los pueblos que más trabajo ofrece en actividades vinculadas al petróleo.

En la misma línea, este medio dialogó con Angélica, oriunda de San Rafael, quien también se mudó con su familia. En su caso, uno de los integrantes trabaja en una empresa de servicios petroleros, reflejando un fenómeno que se repite: familias enteras que se trasladan en busca de estabilidad y oportunidades.

Dos historias que reflejan el dinamismo económico y la transformación social que impulsa Neuquén a partir de la actividad petrolera. No se trata sólo de trabajadores que migran, sino de familias enteras que dejan sus ciudades de origen en busca de una vida más estable en la Patagonia. Ese movimiento, a su vez, activa un entramado que excede al petróleo: crecen la gastronomía, el comercio y la educación, entre otras actividades que acompañan este nuevo mapa productivo.

¿Cómo es trabajar en Neuquén?

Leandro trabaja bajo un sistema de diagrama laboral: cumple 12 días en Rincón de los Sauces y luego descansa 2 en Neuquén capital, donde vive su familia. Es una rutina exigente, con muchas horas de trabajo, pero que -según su propio relato- ofrece estabilidad y proyección.

Se desempeña como amolador en una empresa de servicios petroleros. Describe a Rincón como un pueblo pequeño, pero en plena expansión, con construcciones constantes y una fuerte presencia de trabajadores de otras provincias. “Se ve mucha gente de afuera”, explicó en conversación con Sitio Andino.

“La cantidad de empresas es impresionante: por donde camines hay camionetas”, agregó, graficando el nivel de actividad económica que atraviesa la región.

rincon de los sauces petroleo trabajo Muchos obreros trabajan bajo un sistema de diagrama, que combina períodos fijos de trabajo intensivo con días establecidos de descanso.

Angélica, por su parte, coincide en que existen oportunidades, aunque introduce una mirada más cauta. Señala que la demanda laboral “se está acomodando” y advierte que el crecimiento de la actividad no siempre se traduce de forma inmediata en más empleo.

Este punto se vincula con la facturación empresarial: el aumento de la producción no impacta automáticamente en los ingresos de las empresas, aunque existen expectativas de mejora en el mediano plazo.

Aun así, los datos son contundentes: Neuquén -junto a Río Negro- es la única provincia que registra crecimiento en el empleo privado, en contramano del resto del país, donde predominan la caída del trabajo formal y el pluriempleo.

Más allá del petróleo: nuevos trabajos y demandas

El traslado de trabajadores con sus familias transforma profundamente la estructura social. Ya no se trata de obreros solos, ya que llegan también mujeres y niños, con demandas vinculadas al empleo, la educación y la vida cotidiana.

Este movimiento impulsa la necesidad de servicios, comercios y espacios educativos. No es casual que en los últimos meses se haya puesto en agenda la creación de una universidad provincial orientada a las artes y la cultura, dando cuenta de una provincia que busca expandirse más allá de las actividades económicas tradicionales de su región.

En ese contexto, la docencia aparece como uno de los sectores cuya demanda crece. Desde el punto de vista de Leandro, “cualquier docente consigue trabajo en pocos días”.

neuquen educacion Educación y comercio son actividades laborales que se expanden en Neuquén.

También crecen actividades vinculadas a la construcción -albañiles, pintores- y sectores como la gastronomía, que acompaña el crecimiento urbano de la región.

¿Cómo es vivir en Neuquén?

Neuquén combina una belleza natural innegable con condiciones de vida que no siempre son sencillas. Es decir, puede funcionar con éxito como destino turístico, aunque no necesariamente como destino de vida.

En este sentido, Angélica señaló que el clima es uno de los principales desafíos. “El viento es constante y los inviernos son largos y duros”, explicó en diálogo con Sitio Andino, describiendo una realidad que impacta en el día a día de quienes habitan allá.

Además, en muchos pueblos petroleros el desarrollo urbano todavía es limitado. Añelo, por ejemplo, creció en los últimos años, pero aún presenta condiciones precarias: falta de gas, costos elevados y un entorno que puede resultar hostil, especialmente en invierno.

A esto se suma el costo de vida. Mucho se habla de los altos sueldos, pero poco de lo caro que es vivir -principalmente por los alquileres-, lo que explica sueldos que hacen posible una vida tranquila y digna, pero lejos de la idea de abundancia.

petroleo venezuela crudo Añelo es uno de los pueblos que más demanda tiene en trabajos vinculados al petróleo.

Neuquén, la provincia con mejores salarios en el país

Según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, la provincia lidera el ranking de salarios más altos del país.

El ingreso promedio se ubica en torno a los $2.716.975, aunque varía según el sector. En la actividad petrolera, los sueldos alcanzan niveles significativamente superiores, con promedios cercanos a los $5,6 millones.

En otros sectores, las remuneraciones son las siguientes:

Electricidad y agua: $4.309.483

Industria química: $4.224.846

Transporte: $3.245.592

Construcción: $2.444.708

Comercio: $1.367.747

A su vez, perfiles técnicos y profesionales altamente calificados -como ingenieros o geólogos- pueden alcanzar salarios que superan los $9 millones, consolidando a la provincia como uno de los polos laborales más atractivos del país.

Consejos para mendocinos que quieran irse a Neuquén

Dar el salto a Neuquén no es una decisión menor y requiere planificación. Tanto Leandro como Angélica coinciden en que no es recomendable “probar suerte” sin una estrategia previa.

Contar con ahorros, tener un oficio y el secundario completo son requisitos básicos. Además, muchas empresas exigen fijar domicilio en la provincia, lo que implica realizar un cambio de DNI.

neuquen vivir trabajo Antes de mudarse a Neuquén es necesario tener una planificación y ahorros.

El aspecto económico también es determinante: los alquileres son elevados, por lo que recomiendan contar con un respaldo de al menos $5 millones para afrontar los primeros meses.

“Hay que moverse mucho, caminar, conocer”, resumió Leandro, destacando que las oportunidades existen, pero requieren esfuerzo, paciencia y constancia.

En definitiva, muchos mendocinos miran a Neuquén como una posibilidad concreta de crecimiento. Sin embargo, las experiencias muestran que no se trata sólo de seguir el impulso del boom petrolero, sino de tomar una decisión informada y consciente, en una provincia que ofrece oportunidades, pero también desafíos.