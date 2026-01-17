Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno.

El Observatorio Argentino de Turismo (OAT) publicó un informe con los primeros datos del movimiento turístico en el país tras finalizar la primera quincena de enero de 2026 . El relevamiento confirmó la preferencia de los viajeros por destinos nacionales y anticipó la posibilidad de que esa tendencia se refuerce en las próximas semanas. En ese contexto, aunque relegado detrás de San Juan, Mendoza aparece entre los destinos que promedian 50% de ocupación.

Bajo el título “ Inicio de temporada con buenas expectativas turísticas ”, el OAT destacó los resultados que dejaron los primeros quince días de enero en relación con la oferta turística del país.

El informe remarcó que los descuentos y beneficios impulsados por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y la Secretaría de Turismo de la Nación , entre ellos el programa “ Elegí Argentina ”, podrían generar un incremento del flujo turístico durante el recambio entre enero y febrero .

Entre los destinos más buscados a nivel nacional se ubicaron la Costa Atlántica bonaerense ; localidades de Córdoba como Villa Carlos Paz y General Belgrano; y, en la Patagonia, Bariloche y Ushuaia .

En cuanto a los destinos con mayor nivel de ocupación, y con registros superiores al 70%, en la región de Cuyo se destacó la provincia de San Juan, impulsada principalmente por las localidades de Iglesia y Calingasta. A ese listado se sumaron la provincia de Buenos Aires, con un intenso movimiento vehicular hacia la Costa Atlántica; Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy y varios puntos de la Patagonia.

Respecto a Mendoza, la provincia figura como uno de los destinos más elegidos, con un promedio de ocupación del 50% y picos que alcanzaron el 65%. Sin embargo, estos números quedaron por debajo de San Juan, que registró un promedio cercano al 67%.

Un número estable, pero condicionado por el contexto económico: la mirada del Gobierno provincial

Tras conocerse los primeros datos del año, desde el Gobierno de Mendoza valoraron las cifras, aunque señalaron que se trata de un registro intermedio, similar al de la temporada pasada. Además, remarcaron que la ocupación fue dispar según la región.

El Sur provincial mostró los mejores resultados, con Malargüe como uno de los puntos más fuertes, impulsado por actividades recreativas en espejos de agua y festivales, lo que permitió alcanzar una ocupación cercana al 70%. En contraste, el Gran Mendoza registró números más bajos, mientras que las localidades de alta montaña mantuvieron niveles moderados, mayores a los del área metropolitana aunque menores a los de la región sureña.

Desde el Ejecutivo provincial atribuyeron estos resultados a varios factores, entre ellos la elección de destinos de playa como Brasil y la Costa Atlántica, el contexto cambiario y un presupuesto más ajustado para la clase media. Según indicaron, esperan que el mes cierre con una ocupación promedio del 60% en toda la provincia.