La DGE renueva la formación en Turismo e incluye a adultos sin Secundario, pero con experiencia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el nuevo diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Turismo . La propuesta busca no solo actualizar contenidos, sino también alinear la formación académica con las transformaciones tecnológicas y las nuevas demandas del sector. Según las disposiciones legales, el sistema de ingreso será inclusivo.

La nueva oferta educativa, de carácter jurisdiccional, se implementará en los Institutos de Educación Superior (IES) de las zonas Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este , garantizando un acceso federal a la formación profesional en toda la provincia.

Educación Superior La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno

Ayuda económica La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

Pordrán acceder personas con Secundario completo, pero también mayores de 25 años sin Secundario completo, pero con experiencia comprobable en el rubro.

Según lo establecido este viernes en el Boletín Oficial, la carrera tendrá una duración de 3 años , con una carga horaria total de 1.680 horas reloj (2.520 horas cátedra). El título otorgado será el de Técnico/a Superior en Turismo , bajo una modalidad presencial que combina la formación teórica con una fuerte impronta práctica.

DGE moderniza y actualiza la Tecnicatura de Turismo: lo que se viene.

Entre las novedades del plan de estudios, se destacan:

Actualización tecnológica: materias diseñadas para enfrentar los desafíos de la digitalización en los servicios turísticos.

Enfoque territorial: espacios curriculares como Turismo Rural y Agroturismo o Turismo Comunitario, que responden a la identidad productiva de Mendoza.

Prácticas en el mundo real: se establecieron tres niveles de Prácticas Profesionalizantes, donde los estudiantes trabajarán mediante convenios en empresas, organismos estatales y entidades del sector privado.

estudiantes de turismo La carrera tendrá una duración de 3 años. Imagen creada con IA

Condiciones de ingreso y validez

La normativa contempla un sistema de ingreso inclusivo. Además de quienes posean el título secundario completo, podrán inscribirse personas mayores de 25 años que no hayan terminado el nivel medio pero que acrediten experiencia laboral en el campo del turismo, cumpliendo con lo establecido por la Ley de Educación Superior N° 24.521.

Asimismo, la Dirección de Educación Superior (DES) ya inició las gestiones para asegurar la Validez Nacional de los títulos, permitiendo que los egresados mendocinos puedan ejercer su profesión en todo el territorio argentino.

anexo carrera turismo

Un puente entre la educación y el empleo

"La actividad turística es uno de los sectores más dinámicos de la provincia y requiere de recursos humanos altamente calificados", destaca el documento oficial.

Con esta actualización, Mendoza busca cubrir áreas de vacancia relevantes, formando profesionales capaces de gestionar destinos y servicios con una visión ética, científica y tecnológica.

Los institutos interesados en dictar la carrera deberán contar con la autorización previa de la DES para iniciar la matriculación, asegurando así que cada centro educativo cumpla con los estándares de calidad exigidos por el nuevo programa.