Detuvieron en San Rafael a un empleado acusado de estafar y robar en una cabaña turística

Detuvieron al estafador en San Rafael.

Además de este robo, el hombre en cuestión se llevó un par de zapatillas, un pantalón y otros elementos de un compañero. Al no presentarse a trabajar, el propietario dio aviso a la Policía e informó que el empleado había abandonado el establecimiento, ubicado en la Ruta 173 antes de finalizar la jornada.

La investigación reveló que el hombre había publicado en redes sociales fotos utilizando los bienes robados y que, además, tenía planeado viajar en colectivo hacia General Alvear. Tras la rápida intervención del personal de la Comisaría 14, el hombre fue aprehendido al arribar a la terminal y trasladado a San Rafael, donde será imputado por estafa y hurto simple.

Martha Sotomayor, propietaria del establecimiento turístico comentó a Noticiero Andino que; "lamentablemente un propio empleado no hizo este robo y eso es muy triste, pero dentro de todo es bueno que se pueda detener a este tipo de personas, como lo pudo hacer efectivo la policía local".

Un empleado de una cabaña de San Rafael fue detenido por la policía tras robar en su lugar de trabajo Embed - SAN RAFAEL: UN EMPLEADO ROBÓ RECAUDACIÓN Y ELEMENTOS DE COMPAÑEROS