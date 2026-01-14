14 de enero de 2026
Se delató solo: robó más de $700 mil y ofrecía lo robado por Internet en San Rafael

Un hombre fue arrestado en el sur provincial tras robar dinero y pertenencias de un complejo de cabañas donde trabajaba.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Un hombre fue detenido en General Alvear por un audaz robo cometido en San Rafael, donde se llevó la recaudación diaria de un complejo de cabañas en el que trabajaba y, además, sustrajo prendas de vestir y otros elementos personales de un compañero. La detención se concretó luego de que el acusado publicara los bienes robados en sus redes sociales.

No dejó a nadie afuera: así fue el robo y la estafa en San Rafael

El hecho ocurrió el pasado lunes en un complejo de cabañas ubicado en Valle Grande, sobre la Ruta 173. Según se informó, el trabajador se apropió de la totalidad de la recaudación del día, compuesta por $350 mil recibidos mediante transferencias bancarias y $418 mil en efectivo correspondientes a reservas de estadías.

Lejos de limitarse al dinero, el acusado también robó un par de zapatillas, un pantalón y otros objetos personales pertenecientes a un compañero de trabajo de 20 años.

Robo - Policial de Mendoza (1)
El acusado quedó detenido y será imputado por estafa y hurto simple.

La maniobra quedó al descubierto al día siguiente, cuando desde la empresa advirtieron que el empleado se había retirado antes de finalizar su jornada, no volvió a presentarse y el dinero nunca fue entregado. Ante esta situación, realizaron la denuncia correspondiente.

La investigación avanzó rápidamente y el propio sospechoso facilitó su identificación al publicar en redes sociales los bienes sustraídos. Además, se logró establecer que viajaría en colectivo hacia General Alvear.

Finalmente, el hombre fue detenido al arribar a la terminal de esa ciudad y trasladado a San Rafael, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de estafa y hurto simple.

