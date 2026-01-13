El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

Celebración en El Nihuil.

Daniela Petrich, delegada distrital, contó que “si bien la temporada arrancó extraoficialmente en diciembre, con gran afluencia de visitantes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos conmemorando este evento tan especial”.

San Rafael y la recuperación de la zona costanera En el mismo sentido destacó los trabajos que se vienen haciendo en el distrito, especialmente en la recuperación de la zona costanera. “Son tareas que benefician al turismo pero también a nuestros residentes, mejorando iluminación, espacios públicos y todo el entorno”, destacó.

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal de El Nihuil, Andres Vaca, indicó que “estos eventos traen mucha gente, con visitantes que llegan de todo el país y también de Chile. Nos ayuda a dinamizar la economía local”.

En el mismo sentido, remarcó la importancia de trabajar mancomunadamente con la comuna ya que “el trabajo mutuo nos permite potenciar el distrito”.