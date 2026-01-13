13 de enero de 2026
El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

Con música en vivo y actividades recreativas, el distrito dio la bienvenida a una nueva temporada turística con gran convocatoria en El Nihuil.

Celebración en El Nihuil.

Por Sitio Andino Departamentales

El Nihuil celebró la apertura de su temporada turística de verano con un gran evento en el Playón Deportivo del distrito. El evento, que contó con la colaboración del Municipio de San Rafael, recibió a decenas de vecinos y visitantes, en una propuesta con shows musicales en vivo, distinciones y más.

Daniela Petrich, delegada distrital, contó que “si bien la temporada arrancó extraoficialmente en diciembre, con gran afluencia de visitantes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos conmemorando este evento tan especial”.

San Rafael y la recuperación de la zona costanera

En el mismo sentido destacó los trabajos que se vienen haciendo en el distrito, especialmente en la recuperación de la zona costanera. “Son tareas que benefician al turismo pero también a nuestros residentes, mejorando iluminación, espacios públicos y todo el entorno”, destacó.

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal de El Nihuil, Andres Vaca, indicó que “estos eventos traen mucha gente, con visitantes que llegan de todo el país y también de Chile. Nos ayuda a dinamizar la economía local”.

En el mismo sentido, remarcó la importancia de trabajar mancomunadamente con la comuna ya que “el trabajo mutuo nos permite potenciar el distrito”.

