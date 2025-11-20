San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

San Rafael se prepara en El Nihuil para la temporada de verano.

San Rafael se prepara para una nueva temporada de verano y sus espacios públicos se están preparando para recibir cientos de vecinos y turistas. Uno de los más emblemáticos es la costanera de El Nihuil. Allí ya están trabajando máquinas y equipos municipales para dejar el espacio en óptimas condiciones.

image Espacio gratuito y para toda la comunidad en El Nihuil Por estos días se llevan a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en todo el frente costanero, espacio público y gratuito abierto a toda la comunidad. Desde la delegación municipal destacaron que las tareas continuarán durante los próximos días.

Hay que recordar que desde la comuna se hizo una importante inversión en esta emblemática zona nihuilina que incluyó la recuperación de la plaza Amate, la pavimentación de todo el circuito y la incorporación de mobiliario urbano para la comodidad de los visitantes.