Las costaneras de San Rafael, un destino ideal para este verano

En esta temporada de verano, e l Parque Municipal de Valle Grande (Km 21 de la Ruta 173) y las costaneras de El Nihuil, Los Tableros (Km 541 de Ruta 143), Monte Comán (Km 336 de Ruta 146) y Cañada Seca (Ruta 143 y calle Las Areninas) reciben sanrafaelinos y turistas de todo el país.

costanera monte comán san rafael Municipalidad de San Rafael Allí hay quinchos, churrasqueras y todo el equipamiento para poder pasar un gran momento en familia o con amigos.

Para mantener la limpieza hasta cada uno de estos puntos llegó la campaña "Tu Verano Limpio y Seguro", para cuidar los espacios públicos y evitar accidentes en ríos y lagos.