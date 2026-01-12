12 de enero de 2026
Cuidado de espacios públicos

Las costaneras de San Rafael, un destino ideal para este verano

Con quinchos, churrasqueras y equipamiento completo, los visitantes disfrutan del verano mientras se mantienen las medidas de limpieza y seguridad

image
Por Sitio Andino Departamentales

Como cada fin de semana cientos de vecinos aprovechan de San Rafael , espacios públicos, gratuitos y equipados por el Municipio para el disfrute de la comunidad.

En esta temporada de verano, e l Parque Municipal de Valle Grande (Km 21 de la Ruta 173) y las costaneras de El Nihuil, Los Tableros (Km 541 de Ruta 143), Monte Comán (Km 336 de Ruta 146) y Cañada Seca (Ruta 143 y calle Las Areninas) reciben sanrafaelinos y turistas de todo el país.

Allí hay quinchos, churrasqueras y todo el equipamiento para poder pasar un gran momento en familia o con amigos.

Para mantener la limpieza hasta cada uno de estos puntos llegó la campaña "Tu Verano Limpio y Seguro", para cuidar los espacios públicos y evitar accidentes en ríos y lagos.

