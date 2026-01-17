Cómo elegir el mejor transporte para viajar en vacaciones: precios, tiempos y alternativas

A la hora de organizar las vacaciones , los viajeros deben elegir en qué medio de transporte iniciar la travesía. Colectivos de larga distancia, aerolíneas tradicionales o low cost, como también precios, tiempos y comodidades, son algunos factores a la hora de analizar y tomar una decisión.

Sitio Andino analizó las opciones que existen para emprender un viaje este verano 2026. Fueron seleccionados tres destinos nacionales: Buenos Aires , Salta y Bariloche; y uno internacional muy elegido por los mendocinos: Santiago de Chile .

Agenda oficial Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional

Muchos mendocinos eligen Buenos Aires por sus espectáculos, para ir a la playa o recorrer las calles porteñas. Para ir a este destino existen varias alternativas.

Muchos viajeros eligen FlyBondi porque suele ser más económico, pero a veces lo barato sale caro. Solo el fin de semana pasado la aerolínea registró 242 vuelos demorados en el país. En contraposición, JetSmart suele tener menos retrasos y cancelaciones.

La compañía más confiable sigue siendo Aerolíneas Argentinas, que es la que menos demoras registra, y el boleto de Mendoza a Buenos Aires para la primera semana de febrero tiene un valor de unos $140 mil. En todos los casos, la duración del vuelo es de casi dos horas.

Viajes en colectivo: quienes opten por la vía terrestre tendrán que tener paciencia. El trayecto desde Mendoza hacia Buenos Aires puede llegar a demorar unas 16 horas. A su vez, los valores están entre $52 mil y $100 mil, dependiendo la empresa y el tipo de servicio que se elija. La ventaja de esta opción es que no se abona el equipaje ni la selección del asiento.

Anteriormente, los mendocinos podían optar por viajar en tren, pero los viajes fueron cancelados hasta nuevo aviso, sin posibilidad de reactivación a corto plazo.

Desde Mendoza hacia el sur: cómo llegar a Bariloche

Opciones aéreas: la empresa FlyBondi no opera la ruta Mendoza-Bariloche . Sin embargo, la otra low cost, JetSmart sí lo hace y tiene pasajes por unos $115 mil, para la primera semana de febrero, aunque los valores puede modificarse en base a tasas, equipaje y elección del asiento. Aerolíneas Argentinas también realiza el viaje, pero por un monto mayor, dado que el boleto sale unos $160 mil. Los vuelos tienen una duración de casi dos horas, sin escalas.

la empresa no opera la ruta . Sin embargo, la otra low cost, sí lo hace y tiene pasajes por unos $115 mil, para la primera semana de febrero, aunque los valores puede modificarse en base a tasas, equipaje y elección del asiento. también realiza el viaje, pero por un monto mayor, dado que el boleto sale unos $160 mil. Los vuelos tienen una duración de casi dos horas, sin escalas. Colectivo: por vía terrestre, el viaje tiene un precio que varía desde $86.500 hasta $100 mil. La duración es de más de 18 horas.

Embed

Viaje al norte argentino: cómo ir a Salta

Vuelos : para viajar desde Mendoza hacia la provincia de Salta hay dos aerolíneas: JetSmart ofrece el viaje desde $25 mil hasta $259 mil, para la primera semana de febrero, mientras que en Aerolíneas Argentinas sale $178 mil. Los valores pueden cambiar en base a tasas, equipaje y elección de asientos. El viaje dura casi dos horas.

: para viajar desde hacia la provincia de hay dos aerolíneas: ofrece el viaje desde $25 mil hasta $259 mil, para la primera semana de febrero, mientras que en sale $178 mil. Los valores pueden cambiar en base a tasas, equipaje y elección de asientos. El viaje dura casi dos horas. Por vía terrestre: en colectivo el viaje varía desde $69 mil hasta $165 mil. El trayecto tiene una duración de 18 horas aunque puede extenderse hasta 20.

Vacaciones al país vecino: opciones para ir a Santiago de Chile

Viajar en avión : para ir desde Mendoza hacia Santiago de Chile existen cuatro aerolíneas: Sky Airline , por $52.150; Latam, por $151.041; Aerolíneas Argentinas , por $341.143; y JetSmart, por $72.765. Los precios corresponden a la primera semana de febrero, y pueden variar en base a tasas, equipaje y elección de asientos. El viaje tiene una duración de una hora.

: para ir desde hacia existen cuatro aerolíneas: , por $52.150; por $151.041; , por $341.143; y por $72.765. Los precios corresponden a la primera semana de febrero, y pueden variar en base a tasas, equipaje y elección de asientos. El viaje tiene una duración de una hora. Colectivo: si los viajeros optan por la vía terrestre, los valores varían desde $45 mil hasta $58 mil. Sin embargo, en este caso el trayecto dura ocho horas.

Embed

En todos los casos, los viajeros tendrán que estar atentos a los precios finales con tasas incluidas, equipaje en bodega, elección de asientos, la posibilidad de demoras y cancelaciones, como también el tiempo que se dispondrá para viajar.