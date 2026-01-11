Vacaciones sin trabajo: 8 recomendaciones para lograr un descanso real

En esta nota, las claves para lograr un equilibrio real entre trabajo y vida personal durante las vacaciones.

En un contexto atravesado por el estrés , las exigencias laborales y el uso permanente de la tecnología , las vacaciones aparecen como un momento central para cuidar la salud mental y recargar energías . No obstante, lograr hacer una pausa en el trabajo , en un mundo hiperconectado, no es tarea fácil.

“Las vacaciones representan una oportunidad central para recargar energía , mejorar la salud mental y potenciar la creatividad ”, señala un informe de Randstad. Para lograr este merecido descanso, la compañía de talento global elaboró una guía con ocho recomendaciones clave para cortar con la rutina y disfrutar plenamente del tiempo de ocio .

“El tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal muchas veces se complica por la carga de responsabilidades y la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino allí donde uno vaya y a toda hora”, señalaron desde Randstad.

Frente a este escenario, el informe propone un top de ocho recomendaciones clave orientadas a desconectar del trabajo y aprovechar el descanso. Entre ellas, se destaca la importancia de tomar vacaciones de manera consciente , reducir el uso de dispositivos digitales y realizar actividades que rompan con la rutina habitual.

Verano 2026: organizar vacaciones con tiempo y comunicarlas al equipo de trabajo con antelación garantiza que puedas liberarte de las responsabilidades.

Verano 2026: ocho recomendaciones para desconectar del trabajo y la tecnología

Organizá tus vacaciones con tiempo: fijá fechas claras y comunicalas a tu equipo con antelación para garantizar que puedas liberarte de las responsabilidades. Silenciá notificaciones y correos: configurá respuestas automáticas en tu correo y reducí el acceso a aplicaciones laborales fijando horarios específicos para chequear si hay alguna urgencia. Fijá límites digitales: durante tus vacaciones dedicá momentos específicos para chequear el teléfono y buscá tener más tiempo de actividades sin pantallas. Delegá con anticipación: asegurate que tus tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones, para que nada interrumpa tu descanso. Enfocá tu atención en el presente: practicá ejercicios simples de meditación o de atención plena para conectar con el aquí y ahora y evitar que tu cabeza te lleve de vuelta al trabajo. Reforzá el contacto con la naturaleza. Tanto si viajás, como si te quedás en tu ciudad, siempre hay lugares con mucha naturaleza para poder relajarte y conectar con el entorno. Desenchufá dispositivos fuera de horario: poné el celular en modo avión o apagalo durante momentos de esparcimiento así nada interrumpe tu descanso y disfrute. Explorá nuevas experiencias: aprovechá las vacaciones para realizar actividades diferentes a las de tus rutinas habituales para renovar tu energía y encontrar nuevas cosas que disfrutar.

“Practicar un deporte nuevo, aprender un hobbie, visitar un lugar desconocido o realizar cualquier actividad diferente ayuda a tener un descanso más reparador”, indicaron desde la compañía. Y agregaron: “A cada persona le funciona algo distinto; lo importante es descubrir qué genera placer y encontrar la manera de desconectar del trabajo durante el período de descanso”.

En un mundo atravesado por la conectividad permanente, las vacaciones se consolidan como una oportunidad para frenar, reconectar con uno mismo y priorizar el bienestar personal, con el objetivo de regresar a la rutina con mayor energía y equilibrio.